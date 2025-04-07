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3 знака зодиака, которых ждут судьбоносные перемены к 10 апреля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Близнецы, приготовьтесь к серьёзному карьерному скачку

У Рыб есть шанс начать новый жизненный этап

До 10 апреля Вселенная приготовила настоящий сюрприз для трёх знаков зодиака. Соединение Меркурия — планеты общения — и Северного узла — кармической точки роста — откроет перед ними двери к судьбоносным встречам и переменам.

Это может быть встреча со второй половинкой, деловым партнёром, агентом или человеком, который навсегда изменит ход событий.

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Близнецы

Близнецы, приготовьтесь к серьёзному карьерному скачку! Ваша правящая планета Меркурий входит в 10-й дом — сектор карьеры. Это создаёт все условия для судьбоносной встречи с агентом, менеджером или творческим наставником, который оценит ваш интеллект и многогранность.

То, над чем вы долго работали, может наконец-то принести плоды. Слава, признание и новые возможности уже на горизонте. Главное — не упустить момент.

Дева

Для Дев соединение Меркурия с Северным узлом затронет 7-й дом — зону партнёрства. Одинокие представители этого знака могут встретить человека, который моментально растопит их осторожное сердце. Это будет не просто увлечение — речь о глубокой связи, которая повлияет на жизнь на долгие годы.

У Дев в отношениях также возможны перемены: кто-то встретит делового партнёра, с которым начнёт масштабный проект, путешествия и творческое сотрудничество. Главное — доверять внутреннему чувству "это оно".

Рыбы

Рыбы в этом списке не случайно — 10 апреля Меркурий соединяется с Северным узлом прямо в их знаке. Это шанс начать новый жизненный этап. Судьба приведёт в жизнь Рыб наставника, учителя, тренера или человека, который поможет преодолеть внутренние сомнения и поверить в себя.

Вместо привычной неуверенности придёт ощущение цели, а творческий потенциал раскроется в полную силу. Этот контакт может навсегда изменить самоощущение Рыб и дать старт важным личным и профессиональным трансформациям.

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