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3 знака зодиака, которым в апреле покровительствует ангел-хранитель

Сергей Кущ
6 апреля 2025, 18:55
267
Главред узнал, кто из зодиакального круга в этом месяце под особой защитой.
3 знака зодиака, которым в апреле покровительствует ангел-хранитель
3 знака зодиака, которым в апреле покровительствует ангел-хранитель / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Апрель принесёт Ракам ряд испытаний
  • В апреле ангел-хранитель напомнит Стрельцам, что свет всегда побеждает тьму

Апрель — месяц обновления и перемен, но не для всех он проходит гладко. Гороскоп говорит, что для некоторых знаков зодиака этот период озарён особой поддержкой свыше. Их ангел-хранитель рядом, направляя, оберегая и давая силы двигаться вперёд.

Главред узнал, кто из зодиакального круга в этом месяце под особой защитой.

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Рак: За препятствиями — новые горизонты

Апрель принесёт Ракам ряд испытаний, особенно в профессиональной сфере. Конфликты с коллегами, нерешённые вопросы на работе или внутренняя неуверенность могут выбить из колеи. Но не спешите паниковать — ваш ангел-хранитель рядом. Он поможет вам услышать голос своей интуиции и выбрать верный путь. Даже если придётся сменить обстановку или сделать важный шаг в неизвестность, вы не одни. Ангел позаботится о том, чтобы вы приземлились мягко и с пользой для себя.

Стрелец: Свет внутри и снаружи

Вы привыкли смотреть на мир сквозь призму позитива, но даже у вас бывают моменты сомнений. В апреле ангел-хранитель напомнит вам, что свет всегда побеждает тьму. Воспользуйтесь приходом весны — выходите на прогулки, дышите свежим воздухом, впитывайте солнечную энергию. Каждая минута наедине с природой будет как прикосновение ангела, заряжая вас новым вдохновением и помогая увидеть перспективу там, где раньше были только вопросы.

Козерог: Внимание к деталям — ваш дар и защита

В апреле вы особенно чувствительны к переменам, даже самым незначительным. Ангел-хранитель шепчет вам на ухо, помогая замечать, где нужна ваша помощь, а где — мудрый совет. Вы станете опорой для друзей и семьи, проявите чуткость, о которой раньше могли не догадываться. Эта душевная ясность станет для вас источником силы — и вы сами удивитесь, как много хорошего сможете привнести в жизни других.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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