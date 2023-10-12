4 знака зодиака будут купаться в счастье и удаче: на кого повлияет лунное затмение

Известный астролог Влад Росс убежден, что всего 4 знака зодиака станут настоящими счастливчиками в день лунного затмения - 28 октября.

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Кому повернется удача в день лунного затмения в октябре / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В октябре ожидается лунное затмение и это время станет действительно счастливым для четырех знаков зодиака. Это затмение состоится 28 октября. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

Лунное затмение окажет самое большое влияние на Скорпионов.

"Лунное затмение принесёт Скорпиону счастье. Его ждёт большая удача, большой успех, просто невероятный позитивный жизненный взрыв", - говорит Росс.

Он также убежден, что этот день будет благоприятным для Тельцов. Их будет ждать большая и неожиданная финансовая удача. Они могут выиграть деньги. Но счастье будет не только в деньгах, а и в других сферах жизни.

Лунное затмение порадует и Водолеев.

"У Водолея будет большой шанс для реализации своих карьерных амбиций. В дни вблизи затмения Водолея ждут очень хорошие ситуации", - говорит астролог.

Также удача улыбнется в этот день и Львам. Лунное затмение принесет им возможности для внезапного переезда в другую страну.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите интервью астролога Влада Росса на Главреде:

Ранее астролог рассказал, что категорически нельзя делать в период солнечного затмения в октябре. Оно произойдет 12-17 октября. В этот период Влад Росс рекомендует знакам зодиака быть особо внимательными. Затмение повлияет на 4 знака зодиака, особенно это влияние ощутят Овны и Весы.

Также Влад Росс рассказывал о том, что нельзя делать в период лунного затмения в октябре. В этот период лучше не совершать какие-то дорогие покупки и не только это.

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