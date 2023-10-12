УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

4 знака зодиака будут купаться в счастье и удаче: на кого повлияет лунное затмение

Ангелина Подвысоцкая
12 октября 2023, 19:00
Известный астролог Влад Росс убежден, что всего 4 знака зодиака станут настоящими счастливчиками в день лунного затмения - 28 октября.
гороскоп
Кому повернется удача в день лунного затмения в октябре / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В октябре ожидается лунное затмение и это время станет действительно счастливым для четырех знаков зодиака. Это затмение состоится 28 октября. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

Лунное затмение окажет самое большое влияние на Скорпионов.

"Лунное затмение принесёт Скорпиону счастье. Его ждёт большая удача, большой успех, просто невероятный позитивный жизненный взрыв", - говорит Росс.

Он также убежден, что этот день будет благоприятным для Тельцов. Их будет ждать большая и неожиданная финансовая удача. Они могут выиграть деньги. Но счастье будет не только в деньгах, а и в других сферах жизни.

Лунное затмение порадует и Водолеев.

"У Водолея будет большой шанс для реализации своих карьерных амбиций. В дни вблизи затмения Водолея ждут очень хорошие ситуации", - говорит астролог.

Также удача улыбнется в этот день и Львам. Лунное затмение принесет им возможности для внезапного переезда в другую страну.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите интервью астролога Влада Росса на Главреде:

Ранее астролог рассказал, что категорически нельзя делать в период солнечного затмения в октябре. Оно произойдет 12-17 октября. В этот период Влад Росс рекомендует знакам зодиака быть особо внимательными. Затмение повлияет на 4 знака зодиака, особенно это влияние ощутят Овны и Весы.

Также Влад Росс рассказывал о том, что нельзя делать в период лунного затмения в октябре. В этот период лучше не совершать какие-то дорогие покупки и не только это.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп Влад Росс лунное затмение гороскоп Лев гороскоп Скорпион гороскоп Телец гороскоп Водолей гороскоп на октябрь интересные новости
Реклама

Главное за день

Украину зальет дождями: в каких областях будет холоднее всего

Украину зальет дождями: в каких областях будет холоднее всего

18:25 Синоптик
Подоляк – об оружии Украины: у нас есть образцы ракет с дальностью до 1000 км

Подоляк – об оружии Украины: у нас есть образцы ракет с дальностью до 1000 км

18:16 Политика
Украина может вступить в Евросоюз еще во время войны - Весьер

Украина может вступить в Евросоюз еще во время войны - Весьер

17:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:10

Кремль пугает и шантажирует цивилизованный мир новым ударом

19:03

Наступление РФ уже в тупике: оккупантам придется "пожертвовать" одним городом

19:00

4 знака зодиака будут купаться в счастье и удаче: на кого повлияет лунное затмение

18:45

"Спецслужбы уснули": бывший разведчик рассказал, как ХАМАС пробрался в Израиль

18:25

Украину зальет дождями: в каких областях будет холоднее всего

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
18:16

Подоляк – об оружии Украины: у нас есть образцы ракет с дальностью до 1000 км

17:56

Подойдет для любого материала: ключевые правила ухода за обувью зимой

17:49

Украина может вступить в Евросоюз еще во время войны - Весьер

17:43

"Железный купол" ждать не стоит: эксперт ответил, чем Израиль может помочь Украине

Реклама
17:30

В ГУР нашли след России в нападении на Израиль: Буданов указал на важную деталь

16:59

Россия готовится атаковать гражданские судна в Черном море - разведка Британии

16:58

Множество техники и пехоты: Россия начала наступление на стратегический город

16:52

Что нельзя делать перед зеркалом 13 октября, чтобы не притянуть беду: приметы

16:50

Лунное затмение в октябре: что в принципе нельзя делать

16:23

Россия частично вывела войска из Токмака: мэр Мелитополя рассказал подробности

16:15

Предпринимаю шаги: затворник Андрей Губин рассказал о женщине

16:11

"Выпали из графика": у Зеленского объяснили слова Буданова о конце войны

16:04

Можно ли узнать характер человека по форме носа: простой ответ на вопрос

16:01

"Не будет длительным": министр объяснил, сколько часов украинцы будут без света

15:56

Оккупантам обломали "зубы" под Купянском и на юге: РФ несет огромные потери в "мясных" штурмах

Реклама
15:54

"Хорошие результаты": Зеленский собрал Ставку на фоне обострения ситуации на фронте

15:42

Буданов – о планах РФ по ЗАЭС: враг хотел устроить техногенную катастрофу

15:36

"Родная кровь на Аллее Славы": в семье звезды "Крепостной" случилась трагедия

15:28

"Все еще Брюс, но не полностью вербальный": друг рассказал о встрече с актером

15:03

Войска РФ возят "зубы дракона" и готовятся к "обороне" Мариуполя – партизаны

14:59

ВСУ могут освободить Токмак и выйти к Азовскому морю - экс-командир "Айдара"

14:58

Солнечное затмение в октябре: чего ни в коем случае нельзя делатьВидео

14:31

Шон Пенн восхитился Зеленским и объяснил, чем тот отличается от других президентов

14:29

Оккупанты России намерены перейти в наступление: Ермак раскрыл планы врага

14:26

Что означают одинаковые цифры на часах: магическое значение чисел вас удивит

14:16

Город может оказаться в котле: генерал-лейтенант раскрыл план наступления РФ

13:43

Китайский гороскоп на завтра 13 октября 2023: Быкам - покупки, Змеи - проведите время с семьей

13:37

Как мыть автомобиль зимой: простые правила для невероятного результата

13:27

"Кондратюк забирает мою военную зарплату": Козловский прокомментировал конфликт

13:20

Что можно сделать из обувных коробок: 5 невероятно полезных вещей

12:54

Политолог пояснил, будет ли Запад склонять Киев к переговорам с Москвой

12:33

"Этого нельзя допускать": Буданов сообщил, сколько еще Россия сможет вести войну

12:28

Тарифы на коммуналку: когда могут подорожать и как сильно придется раскошелиться

12:26

"У меня 100% постоянные проблемы": Зеленская пожаловалась на ночные сложности

12:01

Известный украинский певец отменил гастроли в США, чтобы уйти на фронтВидео

Реклама
11:43

Найти кролика за 7 секунд: необычный тест на проверку внимательности

11:39

Салат Божественное наслаждение: уникальный и забытый рецепт из 90-хВидео

11:39

Логистика РФ будет разрушена: на Донбассе "устал" важный для россиян мостФотоВидео

11:26

Favbet Foundation передал на южное направление внедорожник Nissan Navara

11:18

Маск грозил сжечь Warner Bros, если она вырежет Эмбер Херд из "Аквамена 2"

11:13

Заходят в тыл россиянам: ВСУ раскрыли детали успешного прорыва на Востоке

11:02

Все из-за СССР: почему УШМ называют "болгаркой"

10:46

Умерла младшая сестра: у Даниэля Салема случилось ужасное горе в семье

10:31

"Выбились из графика": Буданов изменил свой прогноз о завершении войны

10:25

Психологический тест по оптической иллюзии покажет, оптимист вы или пессимист

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять