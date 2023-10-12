Лунное затмение в октябре: что в принципе нельзя делать

28 октября, ожидается лунное затмение. Астролог Влад Росс специально для Главреда рассказал, что не рекомендуется в это время делать.

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Лунное затмение произойдет 28 октября / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В конце нынешнего месяца, 28 октября, ожидается лунное затмение. Влад Росс специально для Главреда рассказал, что не рекомендуется в это время делать.

"26-31 октября неблагоприятно организовывать важные предприятия, заключать важные сделки и коммерческие соглашения. А главное – не делать в это время каких-либо больших покупок, особенно не приобретать недвижимость. На лунное затмение часто происходят какие-то ужасы на море, на воде, потому что Луна символизирует водную стихию. Поэтому люди, которые будут проезжать по Крымскому мосту в период лунного затмения (если он еще к тому времени сохранится), либо будут перемещаться на каких-то паромах и баржах, должны помнить о рисках. На лунном затмение нельзя путешествовать водными видами транспорта, никаких лодок и переправ", ‒ сказал он.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса. видео дня

Напомним, ранее астролог Влад Росс называл опасные и напряженные периоды 2023 года.

А немногим позднее он рассказал о четырех знаках зодиака, которым стоит ждать в октябре перемен.

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