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Гороскоп на октябрь 2023: для одного знака зодиака месяц станет фатальным

Анна Ярославская
3 октября 2023, 10:01 обновлено 3 октября, 10:01
С 8 по 10 октября возможны самые ужасные взрывы, теракты, ДТП, несчастные случаи, говорит гороскоп на месяц.
Астролог, астрология, Влад Росс
Астролог Влад Росс советует ничего не делать с 12 по 17 октября / ua.depositphotos.com, УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2023 и рассказал, как движение планет повлияет на деловую акстивность знаков зодиака.

По словам специалиста, в начале месяца Марс будет двигаться по знаку зодиака Весы, а 12 октября перейдёт в родной знак зодиака – Скорпион.

"К слову, для Скорпиона это будет крайне важный месяц, поскольку, с одной стороны, Плутон, управляющий этим знаком, будет разворачиваться, а с другой – Марс войдёт в этот знак. Поэтому октябрь – фатальный и рисковый месяц для Скорпиона, когда он сможет вершить свою судьбу, особенно после 12 октября. В это время всё может перевернуться в жизни представителей этого знака, и многое пойдёт им на пользу", - рассказал Росс Главреду.

Астролог добавил, что Марс будет оставаться в Скорпионе вплоть до 24 ноября.

"Как раз при Марсе в Скорпионе на фронте будут самые важные бои, а уже в декабре всё успокоится, и конфликт немного затихнет", - говорит гороскоп.

Влад Росс прогнозирует, что Меркурий в Весах будет способствовать налаживанию деловых отношений и сотрудничества, поэтому месяц благоприятен для укрепления делового партнёрства и налаживания связей.

"После 12 октября могут появиться различные страхи, и это будет не самый удачный период для старта нового бизнеса. Однако если удастся справиться со своими страхами, то бизнес может принести хороший результат, особенно после солнечного затмения", - говорит специалист.

С 12 по 17 октября лучше ничего не делать, а дальше возможно расширение проектов и бизнеса.

"В октябре будет ещё один сложный аспект – Марс в квадрате к Плутону, и будет он 8-10 числа. В эти дни возможны самые ужасные взрывы, теракты, ДТП, несчастные случаи. К слову, Марс в квадрате к Плутону создаст на небе крестовую ситуацию, которая указывает на то, что Крымский мост в эти дни может быть разрушен", - сказал Росс.

28 октября - лунное затмение, Марс будет в оппозиции к Юпитеру. В это не стоит спешить. Все принятые решения не увенчаются успехом и не принесут ожидаемый результат.

"Поэтому 27-29 октября следует быть осторожнее, принимая решение о разного рода инвестициях. Будет казаться, что вам поступило потрясающе удачное предложение, но всё неожиданно может оборваться, особенно для представителей знака Телец. Пожалуй, Скорпион – единственный знак, которому можно рисковать в это время", - резюмировал астролог.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса на октябрь 2023 года:

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