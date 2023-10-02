Анжела Перл рассказала, что второй месяц осени принесет трем знакам зодиака - Весы, Скорпион и Стрелец.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Скорпион, Стрелец / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Весов изменится мышление, перед Стрельцами откроются новые возможности, а у Скорпионов спадут "розовые очки".

Гороскоп Таро на октябрь 2023 Весы

4 мечей Таро - значение

Весам нужно взять паузу, отдохнуть. Есть риск заболеть, но возможно вы будете навещать кого-то в больнице.

Также карта означает ожидание документов, сообщения, звонка.

6 пентаклей Таро - значение

Если вы ждете денег, то они придут. Возможно кто-то просит деньги и вы их дадите.

Суд Таро - значение

Вы получите важное сообщение, новость, известие. Эта информация будет важной и очень сильно на вас повлияет. Вы поменяете мышление, увидите, как дальше жить и в каком направлении двигаться.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2023 Скорпион

Паж кубков Таро - значение

Вы будете получать новые знания, обучаться чему-то творческому (пение, рисование и т.д.).

Также эта карта означает тех, о ком нужно заботиться (дети, пожилые люди, животные).

Вы можете начать свое собственное дело.

Дьявол Таро - значение

Карта означает страстные отношения в личной жизни и зависимые - на работе. Возможно, кто-то пытается на вас давить. Второй вариант: сами Скорпионы возьмут других людей под свой контроль.

Суд Таро - значение

Кармическая карта. Вы снимете розовые очки, как будто проснетесь. Наступит ясность благодаря новости или полученной информации. Вы поймете, в каком направлении двигаться и что делать.

Карта также означает органы власти, чиновников, руководителей и т.д.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2023 Стрелец

3 кубков Таро - значение

Стрельцам будет, что отпраздновать в октябре. Это карта действий по вдохновению, по любви. Вас ждет встреча с друзьями, удачное сотрудничество и хорошее настроение.

Рыцарь пенткалей Таро - значение

Продвижение в финансовых делах в лучшую сторону. Вы найдете работу мечты, получите хороший проект, придут деньги. Также эта карта означает подарок или предложение делать что-то вместе.

Шут Таро - значение

Нулевая карта. Вы получите новое предложение. Стрельцы будут делать то, что никогда не делали.

Карта также означает беременность, свободу, переезд.

Не бойтесь ничего нового, это откроет для вас возможности, советует таролог.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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