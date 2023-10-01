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Гороскоп на октябрь 2023 для Рыб: новость, переезд, расширение мировоззрения

Анна Ярославская
1 октября 2023, 16:01 обновлено 1 октября, 16:01
Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет октябрь у представителей знака зодиака Рыбы.
гороскоп, Рыбы
Гороскоп Рыбы - что принесет октябрь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2023 для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 6 октября Меркурий войдет в сектор финансов. Станут актуальными ситуации с кредитами и чужими деньгами. Возможны переговоры о бизнесе. Рыбы получат новости о доходах партнеров.

10 октября планета трансформации и перемен Плутон разворачивается в прямое движение в 11 доме друзей и доходов. Будет прогресс в вопросах общения, статуса и организации чего-то. Придет денежное вознаграждение за работу. Некоторых Рыб ждут новости о беременности.

10 октября - знакомства, активные романтические свидания и романы. Некоторые представители знака завершат отношения с кем-то. Появятся новые друзья. Состоится важная сделка. По словам астролога, это очень благоприятные дни для брака. Вы станете серьезнее, будете иметь четкие планы относительно других людей. Вероятно будете обучать кого-то.

13 октября - хорошее время для того, чтобы заниматься рекламой для бизнеса. Вас ждет медийная известность. Юридических дел не избежать.

14 октября - солнечное затмение в секторе финансов. До 29 октября астролог не советует принимать серьезных решений, ведь их нельзя будет изменить или отменить в течение ближайших 20 лет. Будут кредитные или налоговые дела, которые затянутся на год. Возможно изменение финансовой ситуации партнеров. Вероятно сотрудничество с новым инвестором. Вас ждут новые интимные отношения и психотерапия.

23 октября Меркурий входит в сектор расширения мировоззрения. Будет поездка, знакомство с иностранцем. Рыбы встретят человека, который станет вашим наставником.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

24 октября Солнце принесет Рыбам какие-то волнения и переживания.

28 октября - лунное затмение в секторе общения. Рыбы могут изменить круг общения. Родственники напомнят о себе какой-то новостью. Возможна смена транспорта. Представители знака будут приобретать новые навыки, сдавать экзамен на профессию. Некоторые Рыбы могут переехать в то место, где они уже когда-то жили.

Смотрите видео - Гороскоп Рыбы на октябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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