УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Солнечное затмение в октябре: чего ни в коем случае нельзя делать

Яна Ставская
12 октября 2023, 14:58 обновлено 12 октября, 15:07
Астролог Влад Росс рассказал, какие знаки зодиака больше всего ощутят на себе влияние солнечного затмения 14 октября 2023 года.
Астрология, Влад Росс
Гороскоп на октябрь 2023 от Влада Росса / ua.depositphotos.com, Главред

12-17 октября произойдет солнечное затмение. Астролог Влад Росс рекомендует всем знакам зодиака быть очень внимательными, чтобы не навлечь неприятности.

Как рассказал Росс в комментарии Главреду, в дни вблизи солнечного затмения нельзя подписывать важных бумаг, соглашений, начинать новый бизнес, а также менять место работы, в противном случае это будет иметь неприятные последствия.

Смотрите прогноз Влада Росса о подарках и опасностях солнечного и лунного затмений в октябре 2023 года:

На солнечном затмении от вредных привычек смогут легко избавиться мужчины, на лунном - женщины. Хотя на лунном затмении можно положить конец любой вредной привычке, которая пагубно сказывается на здоровье и мужчин, и женщин. Человек может всю жизнь курить, а потом, в дни вблизи лунного затмения, вдруг бросить, и даже не будет хотеться.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

На солнечном затмении ни в коем случае нельзя летать самолётами.

Влияние солнечного затмения 14 октября 2023 года больше всего ощутят на себе четыре знака зодиака, особенно Весы и Овны, отметил астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Середина осени 2023 года для нескольких знаков зодиака обещает быть крайне важным периодом в жизни, который будет отмечен судьбоносными событиями и большими переменами. Астролог Влад Росс рассказал о четырех знаков зодиака, у которых в октябре перевернется жизнь.

А эти четыре знака зодиака переживут октябрь без потрясений. У некоторых в октябре будет много работы, другим удастся наладить личную жизнь, говорит гороскоп на месяц.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
астролог гороскоп знаки зодиака Влад Росс
Реклама

Главное за день

Войска РФ перебрасывают "зубы дракона" и готовятся к обороне Мариуполя – партизаны

Войска РФ перебрасывают "зубы дракона" и готовятся к обороне Мариуполя – партизаны

15:03 Украина
Оккупанты России намерены перейти в наступление: Ермак раскрыл планы врага

Оккупанты России намерены перейти в наступление: Ермак раскрыл планы врага

14:29 Политика
"Этого нельзя допускать": Буданов сообщил, сколько еще Россия сможет вести войну

"Этого нельзя допускать": Буданов сообщил, сколько еще Россия сможет вести войну

12:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:03

Войска РФ перебрасывают "зубы дракона" и готовятся к обороне Мариуполя – партизаны

14:58

Солнечное затмение в октябре: чего ни в коем случае нельзя делатьВидео

14:31

Шон Пенн восхитился Зеленским и объяснил, чем тот отличается от других президентов

14:29

Оккупанты России намерены перейти в наступление: Ермак раскрыл планы врага

14:26

Что означают одинаковые цифры на часах: магическое значение чисел вас удивит

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
14:16

Город может оказаться в котле: генерал-лейтенант раскрыл план наступления РФ

13:43

Китайский гороскоп на завтра 13 октября 2023: Быкам - покупки, Змеи - проведите время с семьей

13:37

Как мыть автомобиль зимой: простые правила для невероятного результата

13:27

"Кондратюк забирает мою военную зарплату": Козловский прокомментировал конфликт

Реклама
13:20

Что можно сделать из обувных коробок: 5 невероятно полезных вещей

12:54

Политолог пояснил, будет ли Запад склонять Киев к переговорам с Москвой

12:33

"Этого нельзя допускать": Буданов сообщил, сколько еще Россия сможет вести войну

12:28

Тарифы на коммуналку: когда могут подорожать и как сильно придется раскошелиться

12:26

"У меня 100% постоянные проблемы": Зеленская пожаловалась на ночные сложности

12:01

Известный украинский певец отменил гастроли в США, чтобы уйти на фронтВидео

11:43

Найти кролика за 7 секунд: необычный тест на проверку внимательности

11:39

Салат Божественное наслаждение: уникальный и забытый рецепт из 90-хВидео

11:39

Логистика РФ будет разрушена: на Донбассе "устал" важный для россиян мостФотоВидео

11:26

Favbet Foundation передал на южное направление внедорожник Nissan Navara

11:18

Маск грозил сжечь Warner Bros, если она вырежет Эмбер Херд из "Аквамена 2"

Реклама
11:13

Заходят в тыл россиянам: ВСУ раскрыли детали успешного прорыва на Востоке

11:02

Все из-за СССР: почему УШМ называют "болгаркой"

10:46

Умерла младшая сестра: у Даниэля Салема случилось ужасное горе в семье

10:31

"Выбились из графика": Буданов изменил свой прогноз о завершении войны

10:25

Психологический тест по оптической иллюзии покажет, оптимист вы или пессимист

10:23

Журналист пояснил, может ли глобальная война начаться с Ближнего Востока

10:23

Удар по Черноморскому флоту: ВСУ подтвердили подрыв корабля "Павел Державин"

10:02

Бои не утихают третьи сутки: подробности самого большого наступления РФ на Авдеевку

09:36

Заходили с севера: Силы обороны отразили прорыв ДРГ на Сумщине

09:32

В ГУР объяснили, велики ли шансы на начало Третьей мировой войны

09:28

"Санкции недопустимы": украинский парламент высказал безоговорочную поддержку Азербайджану

09:08

"Нас ждет битва за электроэнергию": Буданов дал неутешительный прогноз на зиму

09:07

В пачке больше воздуха, чем чипсов: почему нас "обманывают" производители

08:53

Буданов рассказал, что произошло со здоровьем Кадырова

08:40

Почему украинцы не могут быть на стороне мясников ХАМАСмнение

08:36

Что будет с украинской экономикой до конца года: МВФ озвучил прогноз

08:25

У ВСУ есть все, чтобы продолжать контрнаступление зимой — Умеров

08:16

Гороскоп на завтра 13 октября 2023: Стрельцу - ссора с другом, Козерогу - борьба с начальником

08:15

Солнечное и лунное затмения в октябре: каким знакам ждать счастья, каким – неприятностейВидео

08:14

Мать путиниста Пригожина выбрала оставаться под обстрелами в Израиле, лишь бы не возвращаться в Россию

Реклама
08:14

ПриватБанк блокирует переводы и закрывает счета: кто может попасть под "раздачу"

07:34

РФ атаковала Украину дронами: уничтожены 28 "шахедов", есть попадания

07:04

Какой праздник завтра 13 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

06:55

Только самые сообразительные увидят сову за 10 секунд: оптическая иллюзия на внимательность

06:46

США могут объединить в один пакет финансирование для Украины, Израиля и Тайваня - NBC News

06:35

Как сказать на украинском "входить во вкус": Авраменко назвал благозвучные аналогиВидео

06:10

Четвертая мировая и первая ядерная война набирает оборотымнение

04:47

"Бавовна" будет: в ГУР назвали "жирные" цели для БПЛА и ракет в Крыму

04:28

"Ежемесячно по 70 тысяч": Рустамзаде рассказал о масштабной мобилизации в РФ

03:45

Эксперт оценил, может ли война в Израиле ускорить финал войны в Украине

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять