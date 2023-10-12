Солнечное затмение в октябре: чего ни в коем случае нельзя делать

12-17 октября произойдет солнечное затмение. Астролог Влад Росс рекомендует всем знакам зодиака быть очень внимательными, чтобы не навлечь неприятности.
Как рассказал Росс в комментарии Главреду, в дни вблизи солнечного затмения нельзя подписывать важных бумаг, соглашений, начинать новый бизнес, а также менять место работы, в противном случае это будет иметь неприятные последствия.
Смотрите прогноз Влада Росса о подарках и опасностях солнечного и лунного затмений в октябре 2023 года:
На солнечном затмении от вредных привычек смогут легко избавиться мужчины, на лунном - женщины. Хотя на лунном затмении можно положить конец любой вредной привычке, которая пагубно сказывается на здоровье и мужчин, и женщин. Человек может всю жизнь курить, а потом, в дни вблизи лунного затмения, вдруг бросить, и даже не будет хотеться.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
На солнечном затмении ни в коем случае нельзя летать самолётами.
Влияние солнечного затмения 14 октября 2023 года больше всего ощутят на себе четыре знака зодиака, особенно Весы и Овны, отметил астролог.
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Середина осени 2023 года для нескольких знаков зодиака обещает быть крайне важным периодом в жизни, который будет отмечен судьбоносными событиями и большими переменами. Астролог Влад Росс рассказал о четырех знаков зодиака, у которых в октябре перевернется жизнь.
А эти четыре знака зодиака переживут октябрь без потрясений. У некоторых в октябре будет много работы, другим удастся наладить личную жизнь, говорит гороскоп на месяц.
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