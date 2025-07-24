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4 знака зодиака могут получить божественное изобилие в Новолуние во Льве

Сергей Кущ
24 июля 2025, 09:14
226
Для четырёх знаков Зодиака это особенно благоприятный момент.
4 знака зодиака могут получить божественное изобилие в Новолуние во Льве
4 знака зодиака могут получить божественное изобилие в Новолуние во Льве / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Для Тельцов это Новолуние — возможность заглянуть внутрь своего пространства
  • Для Овнов идеальный момент для творческого риска или запуска личного проекта

24 июля нас ждет мощное Новолуние во Льве — время, когда Вселенная словно зажигает свет софитов, приглашая нас выйти на сцену собственной жизни. Для четырёх знаков Зодиака это особенно благоприятный момент, чтобы заложить фундамент изобилия, вдохновения и ясности.

Вот как Овен, Телец, Лев и Стрелец могут проявить божественное изобилие под этим огненным небом.

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Стрелец: Расширение через осознанность

Для Стрельцов Новолуние во Льве — не просто шанс что-то начать, а время глубокой переоценки личных приоритетов. Вы, как никто, умеете действовать, но сейчас важно сделать паузу и подумать: куда именно вы идёте и зачем?

Ключ к изобилию: ясность целей и верность себе.

Практика: начните вести дневник жизни, которую хотите прожить. Чем конкретнее вы будете, тем быстрее Вселенная откликнется на ваш запрос.

Телец: Уют как источник силы

Для Тельцов это Новолуние — возможность заглянуть внутрь своего пространства и задать себе вопрос: "Где я чувствую себя в безопасности и покое?". Не ориентируйтесь на стандарты извне — только внутренний комфорт рождает настоящее изобилие.

Ключ к изобилию: стабильность и эмоциональное удовлетворение.

Практика: займитесь творческим преображением дома или пересмотрите рутину, которая делает вас счастливее. Ваше внутреннее ощущение уюта — это мощный магнит для благополучия.

Овен: Смелость быть собой

Овны, вы и так не склонны к сомнениям, но под влиянием Льва ваша энергия буквально пылает возможностями. Это идеальный момент для творческого риска или запуска личного проекта, в котором вы можете проявить себя без ограничений.

Ключ к изобилию: самовыражение и искренность.

Практика: позвольте себе мечтать по-крупному и делиться этим с миром. Чем ярче вы сияете — тем больше благ приходит в ответ.

Лев: Время заявить о себе

Львы, звезды на вашей стороне — Новолуние проходит в вашем знаке, усиливая вашу врожденную харизму. Сейчас особенно важно услышать своё сердце и поставить конкретные цели, которые зажигают вас изнутри.

Ключ к изобилию: аутентичность и радость.

Практика: составьте чёткий список желаний и план действий. Когда вы следуете зову души — Вселенная щедро откликается.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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