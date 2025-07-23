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Новолуние перевернет все с ног на голову: 3 знаков зодиака ожидают большие изменения

Руслана Заклинская
23 июля 2025, 21:14
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Новолуние во Льве 24 июля станет ключевым моментом для трех знаков зодиака.
Новолуние перевернет все с ног на голову: 3 знаков зодиака ожидают большие изменения
Новолуние 24 июля перевернет мир 3 знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака больше всего ощутят влияние новолуния 24 июля
  • Какие изменения и переосмысления ожидают эти знаки зодиака
  • Какие внутренние открытия и осознания ждут знаков зодиака

Новолуние во Льве 24 июля 2025 года несет мощную энергетику обновления, смелых начинаний и глубокого переосмысления для трех знаков зодиака. Этот период открывает новые горизонты в сфере любви и жизненных целей.

Главред узнал, какое влияние оказывает новолуние во Льве 24 июля 2025 года на знаки Льва, Водолея и Весов.

видео дня

Лев

Для Льва этот период становится временем глубоких внутренних изменений и переосмыслений. 2025 год является переходным для них - временем, когда можно интегрировать все те события и трансформации, что происходили с 2018 года. Новолуние во Льве 24 июля поддерживает этот процесс, вдохновляя на принятие жизненных изменений с открытостью и легкостью, утверждает астролог Parade Нараяна Монтуфар.

Перед Львами открывается возможность большого пробуждения и осознания того, что действительно важно для воплощения самых заветных грез. Спросите себя: "Если бы все было возможно, о чем бы я попросил Вселенную?". Это один из важнейших моментов астрологического цикла для Льва, поэтому стоит уделить время размышлениям и собственным чувствам.

Небо сигнализирует о появлении новой жизненной философии, которая медленно формируется внутри. Под влиянием мощного Плутона Львы получат ясное понимание того, что дарит им силу, а что давно вышло из их жизни.

Водолей

Если вы Водолей, приготовьтесь к ярким и смелым проявлениям любви и привязанности. Новолуние 24 июля во Льве запускает в жизни новый цикл, который открывает двери к неожиданным и ярким романтическим отношениям. С начала июля у вас активировался долгосрочный период, наполненный игривой и красочной энергией.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Отныне ваши вкусы и приоритеты в любви могут измениться. Возможно, вы начнете ценить больше эксцентричных и увлекательных личностей. Если у вас есть партнер, старые проблемы могут снова всплыть на поверхность, но теперь вы будете смотреть на них под новым углом.

Мощная энергия Льва может усиливать ваше взаимодействие, иногда делая его чрезмерно эмоциональным или интенсивным. Это идеальное время для выражения скрытых чувств, выплескивания ожиданий и эмоций.

Весы

Для Весов это период, когда следует обновить свои мечты и цели. Новолуние 24 июля является призывом пересмотреть старые желания, избавиться от лишнего и создать пространство для новых, более амбициозных целей. Особенно актуальным это становится из-за ретроградного Меркурия, который помогает переосмыслить и обновить список желаний.

Подумайте о долгосрочной перспективе: какие новые возможности для роста и развития открываются перед вами? С активным участием Уран стимулирует ваш девятый дом философии жизни, поэтому время отказаться от устаревших формул и смело действовать, чтобы достичь значимых результатов.

Кроме того, в центре внимания оказывается и сектор отношений Весов. Новолуние открывает возможности для формирования новых личных и деловых связей, а для романтичных Весов это может стать периодом страстных и насыщенных переживаний. Используйте свои дипломатические способности, чтобы построить прочные, гармоничные связи.

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Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

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