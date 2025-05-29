Если вы один из них — июнь станет для вас решающим.

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4 знака зодиака нужно действовать быстро, пока не закончилась удача в июне / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Скорпионам этот шанс нужно использовать с умом

Для Львов ключ к удаче в июне — общение и новые знакомства

Юпитер — планета удачи, изобилия и расширения — завершает свой годичный транзит по знаку Близнецов, говорят астрологи. Уже 9 июня 2025 года эта щедрая планетарная энергия изменит вектор, и возможность "схватить удачу за хвост" может больше не повториться.

Решайте финансовые вопросы сейчас

В течение последнего года Юпитер помогал Скорпионам разобраться с денежными делами. Кто-то закрывал долги, кто-то пытался нарастить капитал, а кто-то — просто выживал. Сейчас — момент истины. Всё, что вы получите в ближайшие дни, нужно использовать с умом: откладывайте, инвестируйте, гасите обязательства. Судьба может преподнести вам солидный бонус, но растранжирить его — значит упустить последний шанс. Удача уже на пороге, но и дверь скоро захлопнется.

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Примите карьерное решение

Если вы Девы и за последний год метались между несколькими проектами, подрабатывали на фрилансе или совмещали основную работу с хобби — Юпитер намекал вам на одно направление, которое может стать вашим делом жизни. Но время раздумий подошло к концу. Если не сделаете выбор сейчас — благословение может раствориться. Прислушайтесь к себе: что по-настоящему вдохновляет? Идти туда, где горят глаза — вот ваш билет к успеху.

Путешествуйте — или упустите шанс навсегда

Планировали поездку мечты, но всё откладывали? В июне может появиться неожиданное выгодное предложение, шанс на бесплатное путешествие или спонтанное приглашение от друзей. Не раздумывайте — соглашайтесь и пакуйте чемоданы. Юпитер щедро вознаградит вас за смелость и стремление к новым горизонтам. Такая возможность может больше не повториться в ближайшее время, а впечатления — останутся на всю жизнь.

Скажите "да" неожиданным встречам

Для Львов ключ к удаче в июне — общение и новые знакомства. Возможно, вы ещё не увидели плодов своего расширенного круга общения — но они почти созрели. Примите приглашение на встречу, даже если устали или нет настроения. Любая случайная беседа может стать поворотной, особенно в профессиональной сфере. Юпитер даёт последний шанс на судьбоносные связи — не проигнорируйте!

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