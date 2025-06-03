Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

4 знака зодиака, рожденные с огромной удачей

Сергей Кущ
3 июня 2025, 11:11
413
Четырем знакам, которым звезды даровали особую связь с энергией везения.
4 знака зодиака, рожденные с огромной удачей
4 знака зодиака, рожденные с огромной удачей / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Если кто и рождён для больших побед, то это Стрелец
  • Телец — настоящий счастливчик земного уровня

Некоторые люди словно рождены под счастливой звездой. Их сопровождает удача в деньгах, любви, карьере — как будто Вселенная заранее выделила для них особый бонус. Астрологи уверены: среди 12 знаков зодиака есть четверо, кому действительно особенно повезло. Проверьте, есть ли вы среди них!

Магнит для изобилия и любви

Телец — настоящий счастливчик земного уровня. Управляемый Венерой, он излучает очарование, творческую энергию и устойчивость. Эти люди легко притягивают в свою жизнь деньги, комфорт и подходящие возможности. Они не гонятся за мимолетным — в делах сердечных и материальных Телец выбирает только лучшее. Их интуиция помогает быстро распознавать фальшь и избегать пустых связей. Главная суперсила Тельца — умение ценить себя. Чем выше их самооценка, тем щедрее к ним становится мир.

видео дня

Дитя Солнца и везения

Львам покровительствует само Солнце — источник света, энергии и жизненной силы. Это делает их прирожденными лидерами, обаяние и харизма которых заметны издалека. Даже в трудные времена Лев находит способ встать на ноги — судьба не отпускает таких ярких личностей без подарка. Смелость, щедрость и вера в себя — вот три кита удачи Льва. Неудивительно, что многие из них словно проживают девять жизней и всё время оказываются "на коне".

Баловни Венеры

Весы умеют жить красиво. Их ведет планета любви, комфорта и изящества — Венера. И если другим приходится работать над привлечением благ, то Весы часто получают всё само собой. Почему? Потому что они легко поддерживают внутренний и внешний баланс, а значит — вибрируют на частоте процветания. Живите в радости, окружайте себя красотой и любовью — и Вселенная щедро ответит. Именно так действует формула везения Весов.

Под покровительством Юпитера

Если кто и рождён для больших побед, то это Стрелец. Его управитель — Юпитер, планета расширения, изобилия и счастья. Стрельцы полны оптимизма и веры в то, что всё возможно — и именно это привлекает к ним удачу. Они любят рисковать, и чаще всего такие шаги заканчиваются выигрышем. Они не просто верят в лучшее — они живут так, будто оно уже случилось. И это притягивает ещё больше поводов для радости и успеха.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ливни, град и сильный ветер: где в Украине завтра будет бушевать непогода

Ливни, град и сильный ветер: где в Украине завтра будет бушевать непогода

11:44Синоптик
"Зверский" поступок: Зеленский резко отреагировал на удар РФ по Сумам

"Зверский" поступок: Зеленский резко отреагировал на удар РФ по Сумам

11:31Украина
РФ подняла в небо МиГ-31К и могла запустить "Кинжалы" по Украине: что известно

РФ подняла в небо МиГ-31К и могла запустить "Кинжалы" по Украине: что известно

10:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 3 июня: Козлам - ссоры, Собакам - опасность

Китайский гороскоп на сегодня 3 июня: Козлам - ссоры, Собакам - опасность

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Через год после первого развода: известный шоумен женился во второй раз

Через год после первого развода: известный шоумен женился во второй раз

"Когда только ВИЧ": врач заговорил о диагнозе путиниста Филиппа Киркорова

"Когда только ВИЧ": врач заговорил о диагнозе путиниста Филиппа Киркорова

Последние новости

12:00

Будет жарче, чем в прошлом году: синоптик озвучила прогноз погоды на лето 2025

12:00

Не все меня поймут: Анна Ризатдинова откровенно о спорте, маме, личной жизни и воспитании сына без мужаЭксклюзив

11:53

К Ефремову в колонию приезжала с ночевкой молодая актриса: СМИ назвали имя женщины

11:44

Ливни, град и сильный ветер: где в Украине завтра будет бушевать непогода

11:41

Скачок, или стабильность: банкир рассказала, чего ждать на рынке валют в июне

Заигрываниями с Путиным Трамп отдалил завершение войны в Украине и создал себе проблемы – ОлещукЗаигрываниями с Путиным Трамп отдалил завершение войны в Украине и создал себе проблемы – Олещук
11:31

"Зверский" поступок: Зеленский резко отреагировал на удар РФ по СумамФото

11:11

4 знака зодиака, рожденные с огромной удачей

10:59

В США сосед застрелил 59-летнего голливудского актера

10:57

Путин может пойти войной на Европу: Бондарев озвучил вероятный сценарийВидео

Реклама
10:56

"У нас нет выбора": Шмыгаль заявил, что "Паутина" может повториться

10:50

У Украины могут возникнуть проблемы из-за тактики РФ на фронте - СнегиревВидео

10:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

10:39

Путин будет мстить за уничтоженные самолеты: СМИ раскрыли, что задумали россияне

10:28

Астропрогноз на июнь: как взять от первого месяца лета максимум пользы

10:09

Цена упала на 15 гривен: в Украине ощутимо подешевел базовый овощ

10:03

Уменьшение ракетных атак по Украине: Игнат сказал, как "Паутина" повлияла на РФ

10:02

РФ подняла в небо МиГ-31К и могла запустить "Кинжалы" по Украине: что известно

09:54

Прямо по центру города: россияне нанесли удар по Сумах

09:25

Оборвалась с 15 метров: погибла украинская акробатка и племянница Кобзова

09:15

Трамп готов присоединиться к переговорам по Украине: Белый дом назвал условие

Реклама
09:08

После переговоров в Стамбуле Трамп будет вынужден действовать - CNN

09:08

Гороскоп на завтра 4 июня: Ракм - чистое удовольствие, Водолеям - подарок

09:01

Гороскоп Таро на завтра 4 июня: Рыбам - победа, Тельцам - пересмотреть отношения

08:58

Игорь Кондратюк публично набросился на Виталия Козловского - детали

08:34

Есть погибшие: на популярных курортах Турции случилось сильное землетрясениеВидео

08:29

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

Враг снова ударил по Одессе дронами: появились фото последствий атаки РФФото

08:11

Оккупанты приближаются к Сумам: в ISW сказали, есть ли у РФ шанс захватить город

08:10

Какой будет ответ РФ на атаки по аэродромам?мнение

07:48

"Когда только ВИЧ": врач заговорил о диагнозе путиниста Филиппа Киркорова

07:10

Чем отличаются двое мужчин: ответ нужно найти за 25 секунд

06:52

РФ атаковала Чернигов "Геранями": много разрушений, серьезно ранены 4 человекаФото

06:10

Почему Россия не собирается завершать войну?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите трех рыжих лисиц среди рыжих панд за 9 секунд

04:43

Гороскоп по лунному календарю: от чего уберегут определенные запреты 3 июня

04:35

Как правильно сказать на украинском "не по собі": учитель призвала не делать ошибкуВидео

03:00

ТОП-4 лучшие жены по гороскопу: какие знаки никогда не изменяют

02:44

Золотарев спрогнозировал, что способно положить конец режиму ПутинаВидео

01:48

"Паутина" раскрыла глаза Кремлю: СМИ описали реакцию Москвы на удар СБУ по авиации

01:30

Учел ошибки прошлого: миллиардер Безос готовит для невесты жесткий брачный контракт

Реклама
00:41

Атаки с неба, земли и дронов: Генштаб сообщил, где враг атакует больше всего

00:34

РФ хочет накопить ударный кулак: Зеленский - о самых сложных направлениях на фронте

00:28

Тяжелая ночка: скандальный сын Джоли и Питта опозорился на улицах Лос-Анджелеса

00:01

Зеленский подписал закон о евро-роуминге: подорожает ли мобильная связь

02 июня, понедельник
23:48

Под атакой РФ были важные объекты: Зеленский предупредил о серьезной проблеме

23:27

Украинцам грозит дефицит: Зеленский сделал важные заявления после переговоров с РФВидео

23:14

"Российское ТВ умерло": Максим Галкин сделал редкое обращение к фанатам

23:06

Секрет экономии топлива раскрыт: эксперт объяснил, как резина сэкономит ваши деньги

22:11

Кристина Орбакайте публично "слила" Аллу Пугачеву - детали

22:10

Трамп впервые отреагировал на удары СБУ по аэродромам РФ - что он сказал

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять