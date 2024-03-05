Астролог Влад Росс рассказал, к чему следует быть готовым в первый месяц весны.

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4 знаков зодиака ждет тотальное невезение в марте / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на март 2024 говорит, что некоторых знаков зодиака ждет трудный период в первый месяц весны.

В эксклюзивном комментарии Главреду астролог Влад Росс назвал главных неудачников марта.

Гороскоп на март Телец

Карьера: В марте-2024 Тельцу следует быть готовым к тому, что ничего не будет удаваться с первой попытки. Повторенье – мать ученья. Однако некоторым представителям знака и вторая попытка не принесет желаемого результата. Потому следует готовиться к сложному периоду.

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Однако не стоит отчаиваться и раздражаться, это – не выход. Тельцу следует обратиться за помощью к человеку, чей опыт гораздо больше, чем у него. Это будет самым грамотным решением в сложившейся ситуации. Если гордость не позволяет этого сделать, нужно взять небольшую паузу, проанализировать ситуацию и попробовать все сначала.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Во второй половине марта для достижения важной цели Тельцу придется применить несвойственную ему хитрость. Идти на эту небольшую сделку с совестью или нет – Телец должен решить сам. Он добьется того, чего хочет, но радость победы может быть несколько омрачена.

Деньги: В сфере финансов в март 2024 года Тельцу следует быть более осмотрительным и экономным. Он склонен чрезмерно беспокоиться о материальном обеспечении в будущем, потому будет пытаться побольше скопить.

Здоровье: В первой половине марта иммунитет Тельца будет ослаблен, потому велика опасность подхватить ОРЗ и прочие болезни, которые сопровождаются болью в горле, кашлем, проблемами с легкими. Уязвимой будет вся дыхательная система. Для профилактики заболеваний костной системы подойдет конец месяца, полезно будет наполнить рацион продуктами, содержащими кальций, и больше бывать на свежем воздухе.

Гороскоп на март Дева

Карьера: В профессиональной деятельности в марте 2024-го у Девы наступит напряженная и непредсказуемая пора. Перед ней будет поставлен ряд новых задач, особенно начальством, но времени для их осмысления будет недостаточно.

Потому придется принимать довольно быстрые решения, что заставит Деву не на шутку понервничать. Тем не менее, столкнувшись с трудностями, Деве нельзя сворачивать с пути, хотя в какой-то момент очень захочется все бросить и никогда не возвращаться к задаче, которая в марте будет ей не по зубам.

Деньги: В финансовом плане в марте Дева будет склонна к излишнему беспокойству. Она хорошо умеет вести денежные дела других, потому среди Дев очень много хороших бухгалтеров. Но сама Дева в этом месяце может быть слишком нерешительна, когда дело будет касаться ее денег.

Здоровье: Дева в марте 2024-го будет весьма мнительна и суеверна в вопросах здоровья. Потому стоит уменьшить количество просматриваемых передач, а также чтение литературы на медицинскую тематику. Ипохондрия в марте может невероятно развиться.

В середине месяца Деве нужно опасаться сквозняков, переохлаждения и одеваться по погоде. В конце месяца настроение Девы обещает быть хорошим, а физическое самочувствие будет напрямую зависеть от умения соблюдать правильный режим дня.

Деве нужно постараться ложиться спать и просыпаться в одно и то тоже время, не пропускать приемы пищи, заниматься спортом и обращаться к диетологу или нутрициологу.

Гороскоп на март Стрелец

Карьера: В марте 2024 года Стрельцу необходимо усердно трудиться. Начальство непременно заметит трудолюбие и перспективность Стрельца, особенно если он начнет ломать стереотипы, идти к новому. Так что можно ждать увеличения заработной платы.

Также Стрельца могут уволить в этом месяце, но потом неожиданно подвернется какой-то очень хороший вариант. Звезды советуют Стрельцу больше общаться и заводить полезные знакомства, ведь именно наличие связей поможет Стрельцу разрешать проблемные ситуации.

Ему рекомендуется развивать индивидуальные способности – это принесет самоудовлетворение, настроит на позитив, а, значит, будет и существенный шанс на успех, который поможет преобразиться, особенно в конце месяца.

Деньги: В марте Стрельцу рекомендуется экономить, так как впереди его ждут существенные материальные затраты этой весной.

Здоровье: В марте у Стрельца не предвидится проблем со здоровьем. Необходимо больше отдыхать, меньше нервничать, больше гулять на свежем воздухе, отправляться в далекие путешествия. И тогда многое в его жизни преобразится.

Гороскоп на март Козерог

Карьера: Главное, что нужно Козерогу в карьере в марте, – это выбрать правильную тактику. Неприятности на работе не будут значительными, если Козерог их сам не "раскочегарит".

В любом случае, все наладится в конце месяца волшебным образом, даже не потребовав значительных усилий со стороны Козерога. Нужно набраться терпения в марте, несмотря на то, что будет велико стремление сделать карьеру и добиться общественного признания и почестей.

Деньги: В марте 2024-го звезды не рекомендуют Козерогу тратить деньги на дорогие развлечения. К планированию личного бюджета следует отнестись как можно более ответственно.

Здоровье: Состояние здоровья в марте-2024 во многом будет определяться настроением Козерога: пасмурная погода – все болит, солнышко вышло – самочувствие хорошее. Долой пессимизм! Лучше задаться целью себя побаловать. Эмоциональный подъем благотворно скажется и на других сферах жизни Козерога. Это прекрасное время для посещения психологических тренингов.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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