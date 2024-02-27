Гороскоп на март 2024: Козерогам - серьезная перестройка, Тельцам - отшельничество

Астрологи рассказали, что пророчат звезды в марте всем знакам зодиака.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-mart-2024-kozerogam-sereznaya-perestroyka-telcam-otshelnichestvo-10545419.html Ссылка скопирована

Гороскоп на март 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на март 2024 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в марте 2024 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

Гороскоп на март – Овен

Первая половина марта будет либо спокойной, либо насыщенной. Если ваша жизнь слишком занята, считайте это приглашением успокоиться и перестать перенапрягаться без необходимости.

видео дня

Важные для вас отношения и партнерские связи также могут переживать переломный момент в связи с лунным затмением в полнолуние. Восстановите силы заблаговременно, чтобы предстать обновленными для предстоящих важных бесед.

Гороскоп на март – Телец

В первой половине месяца выходите на улицу и проводите время с людьми, которых вы считаете частью своего большого сообщества. Организуйте важные акции и веселитесь, помогая поддерживать значимые для вас дела или людей.

По мере того как месяц будет развиваться, вам захочется отдохнуть и побыть в отшельничестве. Лунное затмение в полнолуние высветит ситуации, которые начались еще в октябре 2023 года и касаются вашей работы, здоровья и домашних животных. Все это потребует от вас сил и внимания, поэтому отдыхайте, когда есть возможность.

Гороскоп на март – Близнецы

Март - динамичный месяц, когда все внимание приковано к вам. Видимость и признание вам обеспечены! Если вы больше любите работать за кулисами, это возможность проявить милосердие и получить похвалу и признание, которых вы по праву заслуживаете. Лунное затмение в полнолуние ознаменует собой половину пути, который вы прошли с октября 2023 года.

Гороскоп на март – Рак

Вы находитесь в процессе обучения? Будь то официальное обучение в учебных заведениях или другие способы получения знаний (например, путешествия), этот месяц вызовет у вас желание исследовать незнакомые места и вывести себя из зоны комфорта.

То, как вы относитесь к дому и возвращению домой, претерпит поворотный сдвиг, поскольку полнолунное лунное затмение обозначит эту сферу вашей жизни. Что делает то или иное место домом для вас, дорогие Раки?

Гороскоп на март – Лев

В предстоящем месяце вы можете почувствовать себя меланхоликом. Если это так, и у вас есть свободное пространство, найдите катарсис, прислонившись к нему и ощутив свои чувства, а затем отпустите их.

Лунное затмение в полнолуние заставит вас поностальгировать, и, возможно, ваши старые дружеские связи и отношения претерпят значительные изменения. Используйте эти приятные воспоминания как якорь, который поможет вам двигаться вперед в настоящем моменте с максимальным изяществом.

Гороскоп на март – Дева

В этом месяце в центре внимания окажутся ваши самые важные отношения и партнерские связи. В основном это будет связано с радостными событиями, но некоторые могут быть вызваны столь необходимой реструктуризацией ваших связей. В конце концов, перемены - единственная постоянная вещь.

Лунное затмение в полнолуние также прояснит все дополнительные преобразования, необходимые для вашей финансовой стабильности. Еще в октябре 2023 года вам пришлось принять ощутимые решения, чтобы лучше обеспечивать себя, и сейчас некоторые из достигнутых тогда успехов проявятся в полной мере.

Гороскоп на март – Весы

В предстоящем месяце работа будет динамичной и напряженной. Она может быть как приятной, так и, порой, требовательной, поскольку новые проекты выходят на первый план. Важнее всего уделять внимание своему самочувствию, поскольку здоровье также находится в центре внимания астрологии этого месяца.

Лунное затмение во время полнолуния покажет, какие важные корректировки необходимы вашему организму, чтобы вы могли двигаться вперед с чувством обновления. Не погрязните в обязанностях и не забывайте заботиться о себе.

Гороскоп на март – Скорпион

В этом месяце, если сможете, отдайте предпочтение игре и удовольствию. Несмотря на потери и отчаяние, радость так же необходима человеку, как и печаль. А если вы пережили душевную боль, то культивировать радость еще более необходимо. Поэтому найдите место для веселья и краткости, даже если ваша жизнь сейчас кажется тяжелой.

Гороскоп на март – Стрелец

В этом месяце вам больше всего подходит домашний уют. Это может быть похоже на то, что вы затаились и проводите дома столько времени, сколько можете, или, возможно, вы посвящаете время процессу выяснения, где находится ваш дом.

Где бы вы ни были, надеемся, что впереди вас ждут столь необходимые развлечения - особенно если вы были слишком заняты работой. Лунное затмение в полнолуние прояснит ваши будущие устремления, которые, возможно, начали формироваться еще в октябре 2023 года.

Гороскоп на март – Козерог

Более крупная и публичная версия вашей жизни подвергается серьезной перестройке. Возможно, это связано с карьерой, но может касаться и общего направления, в котором движется ваша жизнь. В октябре прошлого 2023 года что-то, вероятно, кардинально изменилось для вас.

Возможно, тогда это был тихий шорох, но сейчас это больше похоже на полномасштабный тектонический сдвиг. Пока что приоритетнее проводить дни с людьми и рядом с ними, которых вы выбрали для своего роста. Найдите простые удовольствия в своей повседневной жизни, чтобы чувствовать себя лучше, когда речь идет о более масштабных переходах.

Гороскоп на март – Водолей

Предстоящий месяц кажется обманчиво безмятежным, однако под всей этой внешне спокойной картиной скрывается бурная деятельность. Если вы чувствуете себя особенно экзистенциально или сомневаетесь в своих убеждениях, это астрологически обосновано, поскольку полнолунное лунное затмение побуждает вас сомневаться практически во всем.

Поэтому питайте свое тело, разум и дух, следя за тем, чтобы вы достаточно питались, хорошо отдыхали и удовлетворяли большинство своих основных потребностей, чтобы не быть слишком дезориентированными из-за смены мировоззрения.

Гороскоп на март – Рыбы

Первая неделя месяца начнется медленно, но уже на второй неделе вам может показаться, что вы как будто летите в разные стороны. Сбросьте обороты и сосредоточьтесь на своем здоровье в целом.

Вы можете отнести эту мотивацию к октябрю, когда крупный сдвиг побудил вас к действию, но, скорее всего, необходимость перемен будет казаться еще более насущной. Семена, посаженные с осени, начинают расцветать, о чем свидетельствует полнолунное лунное затмение.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.