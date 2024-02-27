УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на март 2024: Козерогам - серьезная перестройка, Тельцам - отшельничество

Сергей Кущ
27 февраля 2024, 12:39
Астрологи рассказали, что пророчат звезды в марте всем знакам зодиака.
Гороскоп на март 2024
Гороскоп на март 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на март 2024 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в марте 2024 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

Гороскоп на март – Овен

Первая половина марта будет либо спокойной, либо насыщенной. Если ваша жизнь слишком занята, считайте это приглашением успокоиться и перестать перенапрягаться без необходимости.

видео дня

Важные для вас отношения и партнерские связи также могут переживать переломный момент в связи с лунным затмением в полнолуние. Восстановите силы заблаговременно, чтобы предстать обновленными для предстоящих важных бесед.

Гороскоп на март – Телец

В первой половине месяца выходите на улицу и проводите время с людьми, которых вы считаете частью своего большого сообщества. Организуйте важные акции и веселитесь, помогая поддерживать значимые для вас дела или людей.

По мере того как месяц будет развиваться, вам захочется отдохнуть и побыть в отшельничестве. Лунное затмение в полнолуние высветит ситуации, которые начались еще в октябре 2023 года и касаются вашей работы, здоровья и домашних животных. Все это потребует от вас сил и внимания, поэтому отдыхайте, когда есть возможность.

Гороскоп на март – Близнецы

Март - динамичный месяц, когда все внимание приковано к вам. Видимость и признание вам обеспечены! Если вы больше любите работать за кулисами, это возможность проявить милосердие и получить похвалу и признание, которых вы по праву заслуживаете. Лунное затмение в полнолуние ознаменует собой половину пути, который вы прошли с октября 2023 года.

Гороскоп на март – Рак

Вы находитесь в процессе обучения? Будь то официальное обучение в учебных заведениях или другие способы получения знаний (например, путешествия), этот месяц вызовет у вас желание исследовать незнакомые места и вывести себя из зоны комфорта.

То, как вы относитесь к дому и возвращению домой, претерпит поворотный сдвиг, поскольку полнолунное лунное затмение обозначит эту сферу вашей жизни. Что делает то или иное место домом для вас, дорогие Раки?

Гороскоп на март – Лев

В предстоящем месяце вы можете почувствовать себя меланхоликом. Если это так, и у вас есть свободное пространство, найдите катарсис, прислонившись к нему и ощутив свои чувства, а затем отпустите их.

Лунное затмение в полнолуние заставит вас поностальгировать, и, возможно, ваши старые дружеские связи и отношения претерпят значительные изменения. Используйте эти приятные воспоминания как якорь, который поможет вам двигаться вперед в настоящем моменте с максимальным изяществом.

Гороскоп на март – Дева

В этом месяце в центре внимания окажутся ваши самые важные отношения и партнерские связи. В основном это будет связано с радостными событиями, но некоторые могут быть вызваны столь необходимой реструктуризацией ваших связей. В конце концов, перемены - единственная постоянная вещь.

Лунное затмение в полнолуние также прояснит все дополнительные преобразования, необходимые для вашей финансовой стабильности. Еще в октябре 2023 года вам пришлось принять ощутимые решения, чтобы лучше обеспечивать себя, и сейчас некоторые из достигнутых тогда успехов проявятся в полной мере.

Гороскоп на март – Весы

В предстоящем месяце работа будет динамичной и напряженной. Она может быть как приятной, так и, порой, требовательной, поскольку новые проекты выходят на первый план. Важнее всего уделять внимание своему самочувствию, поскольку здоровье также находится в центре внимания астрологии этого месяца.

Лунное затмение во время полнолуния покажет, какие важные корректировки необходимы вашему организму, чтобы вы могли двигаться вперед с чувством обновления. Не погрязните в обязанностях и не забывайте заботиться о себе.

Гороскоп на март – Скорпион

В этом месяце, если сможете, отдайте предпочтение игре и удовольствию. Несмотря на потери и отчаяние, радость так же необходима человеку, как и печаль. А если вы пережили душевную боль, то культивировать радость еще более необходимо. Поэтому найдите место для веселья и краткости, даже если ваша жизнь сейчас кажется тяжелой.

Гороскоп на март – Стрелец

В этом месяце вам больше всего подходит домашний уют. Это может быть похоже на то, что вы затаились и проводите дома столько времени, сколько можете, или, возможно, вы посвящаете время процессу выяснения, где находится ваш дом.

Где бы вы ни были, надеемся, что впереди вас ждут столь необходимые развлечения - особенно если вы были слишком заняты работой. Лунное затмение в полнолуние прояснит ваши будущие устремления, которые, возможно, начали формироваться еще в октябре 2023 года.

Гороскоп на март – Козерог

Более крупная и публичная версия вашей жизни подвергается серьезной перестройке. Возможно, это связано с карьерой, но может касаться и общего направления, в котором движется ваша жизнь. В октябре прошлого 2023 года что-то, вероятно, кардинально изменилось для вас.

Возможно, тогда это был тихий шорох, но сейчас это больше похоже на полномасштабный тектонический сдвиг. Пока что приоритетнее проводить дни с людьми и рядом с ними, которых вы выбрали для своего роста. Найдите простые удовольствия в своей повседневной жизни, чтобы чувствовать себя лучше, когда речь идет о более масштабных переходах.

Гороскоп на март – Водолей

Предстоящий месяц кажется обманчиво безмятежным, однако под всей этой внешне спокойной картиной скрывается бурная деятельность. Если вы чувствуете себя особенно экзистенциально или сомневаетесь в своих убеждениях, это астрологически обосновано, поскольку полнолунное лунное затмение побуждает вас сомневаться практически во всем.

Поэтому питайте свое тело, разум и дух, следя за тем, чтобы вы достаточно питались, хорошо отдыхали и удовлетворяли большинство своих основных потребностей, чтобы не быть слишком дезориентированными из-за смены мировоззрения.

Гороскоп на март – Рыбы

Первая неделя месяца начнется медленно, но уже на второй неделе вам может показаться, что вы как будто летите в разные стороны. Сбросьте обороты и сосредоточьтесь на своем здоровье в целом.

Вы можете отнести эту мотивацию к октябрю, когда крупный сдвиг побудил вас к действию, но, скорее всего, необходимость перемен будет казаться еще более насущной. Семена, посаженные с осени, начинают расцветать, о чем свидетельствует полнолунное лунное затмение.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп знаки зодиака Гороскоп на март гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама

Главное за день

"НАТО введет свои войска в Украину": Столтенберг резко опроверг эту информацию

"НАТО введет свои войска в Украину": Столтенберг резко опроверг эту информацию

12:59 Украина
"РФ будет их применять": в Силах обороны предупредили об угрозе удара Ониксами

"РФ будет их применять": в Силах обороны предупредили об угрозе удара Ониксами

12:55 Украина
"Либо мы проиграем войну, либо получим это разрешение": военный указал на ошибку Запада

"Либо мы проиграем войну, либо получим это разрешение": военный указал на ошибку Запада

12:17 Украина
Все главные новости

Популярное

Сколько их : Сумская высказалась после скандала с ее дочерью 10727

"Сколько их": Сумская высказалась после скандала с ее дочерью

Умер популярный украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко - ему было 32 4284

Умер популярный украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко - ему было 32

Требуются 2 условия: топ-генерал рассказал, когда изменится ситуация на фронте 3938

Требуются 2 условия: топ-генерал рассказал, когда изменится ситуация на фронте

Сперва не увидите ничего: пилот США заинтриговал новостью об F-16 в Украине 3401

Сперва не увидите ничего: пилот США заинтриговал новостью об F-16 в Украине

Последние новости

13:44

Именины в марте 2024 по новому календарю: как назвать ребенка и кого поздравить

13:43

"Срыв всего тура": россияне взбунтовались против запроданки Анны Асти

13:42

Угроза отхода до Правобережья: названы сроки и направления новых ударов РФ

13:41

Особенный день: 3 знакам зодиака улыбнется удача 29 февраля

13:12

Только люди с самым острым зрением найдут лягушку за 6 секунд: сложная оптическая иллюзия

Если Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс - МаринуцаЕсли Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс - Маринуца
13:12

На путинистку Шукшину подала в суд родная сестра

12:59

"НАТО введет свои войска в Украину": Столтенберг резко опроверг эту информацию

12:55

"РФ будет их применять": в Силах обороны предупредили об угрозе удара Ониксами

12:54

Что не любит долларовое дерево: девушка показала, как вырастить крепкий цветок

Реклама
12:40

Удар в сетчатку: Инна Мирошниченко рассказала о травме

12:39

Гороскоп на март 2024: Козерогам - серьезная перестройка, Тельцам - отшельничество

12:35

Назревает скандал: принц Гарри восстал против Меган Маркл

12:27

Гороскоп Таро на март 2024: Ракам - радость, Львам - поездка, Девам - деньгиВидео

12:17

"Либо мы проиграем войну, либо получим это разрешение": военный указал на ошибку ЗападаВидео

12:05

Главная фанатка Олега Винника показала, как певец выглядит сейчас

11:39

"Десятки пленных": майор ВСУ ответил на вопрос о потерях при выходе из Авдеевки

11:36

Российский дрон ударил по крыше: Украина потеряла первый танк M1 Abrams - Forbes

11:17

"Пьяный бред": Успенская в странном виде заявила, что РФ хотят уничтожить

11:12

"Пусть оккупанты прощаются с родными перед вылетом": ВСУ уничтожили еще один вражеский Су-34

11:01

Китайский гороскоп на 28 февраля: Быку - удачный день, Козе - рухнувшие надежды

Реклама
10:57

Оккупантка Симоньян рассказала, как стелится перед свекровью

10:56

Страны НАТО должны быть готовы к нападению РФ через несколько лет - Макрон

10:41

Пролетал ли дрон РФ над Молдовой: в Воздушных силах прокомментировали ночной инцидент

10:40

ВСУ отрезали пути: "слив" планов сорвал контрнаступление Сил обороны – эксперт

10:21

Настя Каменских промолчала о Потапе и нарвалась на волну хейта

10:06

Новый православный церковный календарь на март 2024: даты всех праздников

09:59

"Наивная" Европа должна тратить больше средств на сдерживание РФ - премьер Дании

09:43

"Страшный сон": ВСУ нужно забыть о наступлении и переходить в оборону – военный

09:39

Буданов входил в элитное подразделение, которое готовило ЦРУ: в NYT сказали, чем он занимался

09:12

Ночью в Украине гремели взрывы: РФ атаковала с воздуха и устроила провокацию в Молдове

08:51

Гороскоп на завтра 28 февраля 2024: Скорпионам - подстава, Близнецам пора расслабиться

08:29

"Больше хаоса и войн": Сикорский спрогнозировал последствия победы Путина в Украине

08:29

РФ вернула себе стратегическую инициативу на поле боя: в ISW описали серьезные последствия

08:10

Путинская братва - это уже не просто ворымнение

07:30

Макрон не исключает отправку военных стран Запада в Украину

06:53

Макрон объявил о коалиции для поставки в Украину ракет большой дальности

06:10

Политическая "заруба" в Америке будет нешуточная: к чему готовиться Украинемнение

05:50

Головоломка для внимательных и находчивых: надо за 18 секунд найти букву N

05:35

Гороскоп на март 2024: Козероги встретят очень важного человекаВидео

05:00

Сперва не увидите ничего: пилот США заинтриговал новостью об F-16 в Украине

Реклама
04:46

Женщины переживают тяжелее: психолог назвал симптомы кризиса среднего возрастаВидео

04:15

"Россияне могут воевать вечно": сержант ВСУ указал на опасный моментВидео

03:00

Звезда фильмов Marvel и "Стар Трека" умер от тяжелой болезни

02:42

Как правильно вырастить астры из семян: секреты для пышного цветения

02:31

"Он был покрыт большой плитой": женщина перекапывала свой сад и нашла "сокровище"

02:00

55-летняя Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о помолвке - СМИВидео

01:30

Угроза нового штурма Киева: украинцам раскрыли неожиданный сценарий и срокиВидео

01:28

Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что туда вошло

00:44

"Враг уже близко": оккупанты приблизились к еще одному городу

00:21

Путинистка Успенская отругала нетрезвую Пугачеву из-за песни: "Какого черта?"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять