6 знаков зодиака, которым всегда везет в любви

Некоторые знаки зодиака - прирожденные обаяшки, которые знают, как привлечь любовь, которую они хотят.

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6 знаков зодиака, которым везет в любви / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Если вы были обделены любовью или сталкивались с тяжелыми сердечными переживаниями, возможно, ваш знак зодиака не обладает способностью притягивать романтику. Однако некоторые знаки зодиака - прирожденные обаяшки, которые знают, как привлечь любовь, которую они хотят.

Будь то их страсть и интенсивность или чувство защищенности и стабильности, эти знаки умеют строить отношения самым прекрасным образом. Каждый знак обладает оптимистичным настроем, который помогает им найти свою вторую половинку.

Водолей

Любить Водолея - это все равно что иметь рядом лучшего друга: вам не придется думать дважды, прежде чем выдать свои самые сокровенные тайны и выставить напоказ свою глупую сторону. Хотя Водолеи не очень любят романтику, они все равно будут делать все возможное, чтобы их партнер чувствовал себя особенным, делая маленькие и заботливые жесты.

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Однако для этого знака очень важно иметь свое пространство и время для себя. Для длительных отношений с Водолеями их партнеры должны быть очень понимающими, спокойными и поддерживающими. Не стоит врываться в их личное пространство и часто забрасывать их любовными бомбами. Водолей в любви прагматичен и всегда делает то, что для него наиболее честно.

Рыбы

Рыбы - закоренелые романтики, которые не задумываются, прежде чем признаться в любви! Этот знак носит свое сердце на рукаве и всегда полон страсти и интенсивности, когда дело доходит до отношений. Они любят видеть красоту в каждом и во всем, поэтому легко влюбляются.

Рыбы всегда будут поддерживать своего партнера, чтобы он рос и добивался успеха в жизни, и будут стремиться поддерживать здоровые отношения, лишенные драматических ссор. Хотя чувствительных Рыб очень легко обидеть, люди остерегаются топтаться на их чувствах, поскольку могут никогда не найти такого же бескорыстного партнера, как они. Их правильное отношение к любви делает их очень удачливыми!

Овен

Если "влюбляться по уши" - это чья-то сильная сторона, то это Овны. Они легко увлекаются новыми людьми и отправляются на поиски, чтобы покорить их своим обаянием. Любовь Овнов часто может выглядеть агрессивной и доминирующей.

Перед их магнетизмом трудно устоять, и даже если их чувства не отвечают взаимностью сразу, Овны переломят ситуацию своей харизмой. Хотя люди, рожденные под знаком Овна, будут добиваться своего партнера до бесконечности, им не нравится такое же внимание в ответ. Им легко надоедает, когда кто-то постоянно находится в их распоряжении или отталкивает их.

Телец

Тельцы всегда проверяют воду, прежде чем полностью погрузиться в любовь. Однако если они в ком-то уверены, назад дороги нет! Тельцы (почти) всегда состоят в серьезных отношениях, и вы вряд ли найдете у них возможность предаваться случайным знакомствам или переписке. Они не могут позволить себе страдать и разбивать сердца, поэтому не торопятся убедиться, что человек действительно стоит того, чтобы в него вкладываться.

Счастливые и довольные собой, эти люди ищут человека, который будет представлять собой полный комплект, партнера, который дополнит их страсть, амбиции и рост, а не сольется с их личностью. Терпеливый и вдумчивый подход тауренов к любви помогает им привлекать качественных партнеров, которые остаются с ними на протяжении всей жизни.

Рак

Раки - преданные любовники, которые сделают все, чтобы их вторая половинка была счастлива, даже если для этого придется пожертвовать собственным благополучием и жизненными принципами. Эти люди ищут возлюбленного, с которым они будут чувствовать себя как дома и который будет излучать страсть и интенсивность. В то время как многие с опаской относятся к навязчивым и нуждающимся в помощи партнерам, Раки встречают их с распростертыми объятиями.

Их старый подход к любви также включает в себя баловство партнеров неожиданными подарками, мечтательными свиданиями и прочим. Ракам нравится быть влюбленными, и можно с уверенностью сказать, что любовь - это самое важное в их жизни. Так что если вы хотите создать полноценные и прочные отношения, попробуйте стать Раком!

Дева

Если в вас влюбился или влюбилась Дева, считайте, что вам крупно повезло! Девы очень разборчивы и скептичны, когда дело доходит до поиска любви, они не отличаются страстностью и интенсивностью в романтических отношениях.

Они не проявляют интереса (и терпимости) к мимолетным отношениям и всегда привлекают людей, которые предлагают им безопасность и стабильность на всю жизнь. Эта особенная (читай - привередливая) натура помогает им найти идеального партнера, делая их более удачливыми, чем многих других представителей этого знака зодиака.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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