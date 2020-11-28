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Астролог назвал идеальное время для признания в любви

28 ноября 2020, 16:54

В начале декабря можно делать предложение руки и сердца, поделился эксперт.

Астролог сообщил, что с 4 по 6 декабря – идеальное время для признания в любви – Любовный гороскоп на декабрь 2020
С 4 по 6 декабря – идеальное время для признания в любви, сообщил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака и отметил, что в начале месяца будет идеальное время для признания в любви.

Раскрывать свои чувства можно с 4 по 6 декабря, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что этот же период идеально подходит для того, чтобы сделать предложение близкому человеку.

"В начале месяца будет сохраняться приятное настроение, желание любить и быть любимым, делиться сокровенным, делать подарки. Очень хорошее время для романтики, встреч и свиданий…", – сказал астролог.

Влад Росс гороскоп на декабрь 2020
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