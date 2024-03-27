Астролог назвал самые опасные дни апреля: "Есть угроза смертей"

Несколько дней в апреле будут очень опасными, в это время возможны ракетные удары и смерти.

https://horoscope.glavred.info/astrolog-nazval-samye-opasnye-dni-aprelya-est-ugroza-smertey-10553369.html Ссылка скопирована

Астролог Влад Росс назвал самые опасные дни апреля/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Главред

В апреле 2024 года будет несколько очень опасных дней, в которые есть риск ракетных ударов и смертей. В эти дни нужно быть очень осторожными и не планировать на этот период времени никаких важных дел.

Таким прогнозом поделился астролог Влад Росс в гороскопе на апрель-2024. Он отметил, что наиболее осторожными стоит быть в период солнечного затмения 8 апреля, а также в несколько дней до и после этого события. Следующими опасными днями будут 10 апреля и период около 24 апреля.

"Солнечное затмение 8 апреля может принести стрессовые важные события в первой трети месяца. Сам день затмения, несколько дней до него и несколько после – самые сложные дни. Свадьбы и операции на эти дни категорически нельзя назначать", – отметил астролог.

По его словам, ретроградный Меркурий в этом месяце будет не очень удачным для всех финансовых дел. Будет наблюдаться торможение в работе, может быть задержка зарплаты. Поэтому, по словам Росса, важные дела лучше отложить на май.

"10 апреля Марс будет в соединении с Сатурном, то есть планеты большого и малого несчастья. В это время возможны мощные удары. Также очень вероятны ракетные обстрелы и разного рода ужасы. Также нас ждет сложное полнолуние с Плутоном. В это время есть опасность смертей вблизи 24 апреля. Период очень критический", – предупредил астролог.

Смотрите гороскоп на апрель-2024 от астролога Влада Росса:

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Ранее астролог Ангелина Вакулина спрогнозировала, что последняя неделя марта будет адской для Украины. Она назвала 9 городов Украины, которые находятся в повышенной опасности.

Также ранее таролог и победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова отмечала, что Запад сделает РФ предложение в обмен на остановку войны. Таролог предполагает, что мир захочет договариваться с Россией в ближайшие 3 месяца.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред