"Неделя будет адской для Украины": что задумала Россия - прогноз

Астролог Ангелина Вакулина Главреду назвала 9 городов Украины, которые находятся в повышенной опасности.

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РФ готовит новый массовый удар по Украине прогноз / Коллаж Главред, фото ГСЧС, pixabay

Массовые ракетные удары страны агрессора по территории Украины будут не последними. Последняя неделя марта будет очень тяжелой, говорят астрологи.

Как сообщила астролог Ангелина Вакулина Главреду, стоит опасаться массовых обстрелов.

"К сожалению, возможна трагедия связанная с детьми и детскими учреждениями. При себе всегда держите документы, деньги, банковские карты", - отметила астролог.

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Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Опасные города в Украине

По словам астролога, "повышенная опасность ожидает на ближайшие дни для":

Харькова

Киева

Полтавской области

Виннице

Запорожье

Черкасс

Кривого Рога

Одессы

Николаева и области

Про тяжелую неделю в конце марта также сообщает и мольфар Макс Гордеев.

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

"Эта неделя будет очень тяжелой. Обстрелы будут каждый день. Подготовьте еду, вещи, воду, зарядите повербанки. На этой неделе есть большая вероятность попадания в какую-то электростанцию. Будьте очень внимательны и осторожны. Это очень тяжелый, активный и важный период", - сообщил Гордеев в соцсети.

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