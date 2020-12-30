Астролог назвала угрозы первых дней 2021-го: чего опасаться

В первый день января возможны неожиданные проблемы, спрогнозировала астролог / Reuters

Астролог Юлия Погорельченко составила гороскоп на пятницу и субботу, 1-2 января 2021 года, для всех знаков Зодиака и предупредила, что будут уязвимы сердечно-сосудистая система и спина.

В пятницу могут возникнуть неожиданные проблемы, для решения которых понадобятся благоразумие и терпение, сообщила эксперт Главреду.

По словам астролога, в первые дни нового года вы можете потратить больше денег, чем планировали.

"…не сильно обольщаемся новым знакомством, а также следим за вещами и деньгами", – посоветовала Погорельченко.

Эксперт добавила, что 2 января стоит остаться дома – этот день не подходит для массовых мероприятий.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на 2021 год и назвал первый опасный период.

Эксперт говорил, что неблагоприятным будет вторая половина января – первая треть февраля. Астролог добавил, что есть угроза военных конфликтов, катаклизмов, катастроф, народных волнений и убийств.

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