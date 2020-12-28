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Астролог назвал первый опасный период 2021 года: что грозит

28 декабря 2020, 05:24
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В начале нового года прогнозируются катаклизмы и катастрофы, сообщил Росс.

Астролог спрогнозировал, что в начале 2021-го будет опасный период – Гороскоп на 2021 год
В начале 2021-го будет опасный период, спрогнозировал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп 2021 и предупредил, что первым опасным периодом будет вторая половина января – первая треть февраля.

В начале следующего года возможны природные катаклизмы, катастрофы, народные волнения, убийства и военные конфликты, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что в первые месяцы 2021-го прогнозируются взрывы и пожары.

"…государства могут понести огромные финансовые потери при ликвидации последствий каких-либо катастроф и аварий. Неизбежна тряска в экономическом секторе. Ошибки в этот период повлекут за собой тяжелые последствия…", – сказал астролог.

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