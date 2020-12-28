Астролог назвал первый опасный период 2021 года: что грозит

В начале нового года прогнозируются катаклизмы и катастрофы, сообщил Росс.
Астролог Влад Росс составил гороскоп 2021 и предупредил, что первым опасным периодом будет вторая половина января – первая треть февраля.
В начале следующего года возможны природные катаклизмы, катастрофы, народные волнения, убийства и военные конфликты, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
Собеседник добавил, что в первые месяцы 2021-го прогнозируются взрывы и пожары.
"…государства могут понести огромные финансовые потери при ликвидации последствий каких-либо катастроф и аварий. Неизбежна тряска в экономическом секторе. Ошибки в этот период повлекут за собой тяжелые последствия…", – сказал астролог.
- Ранее Влад Росс предупредил, что в следующем году пик неприятностей прогнозируется 18 февраля.
- Астролог также говорил, что для Украины очень сложным будет конец января – начало февраля, в этот период ситуация на Донбассе может обостриться.
Автор: Екатерина Присяжнюк