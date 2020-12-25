"Пик неприятностей": астролог назвал самый плохой день 2021 года

Украине грозит очень сложный период, отметил эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на 2021 и предупредил, что пик неприятностей ожидается 18 февраля.
В феврале в Беларуси прогнозируется всплеск возмущений и протестов, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник добавил, что для Украины очень сложным периодом будет конец января – начало февраля, в это время возможно обострение ситуации на Донбассе.
"...Пик, эпицентр неприятностей нас ждет 18 февраля. На пике сложных ситуаций окажется Казахстан после выборов, которые произойдут в январе 2021 года...", – сказал Росс.
Напомним, Влад Росс спрогнозировал, что в 2021-м в Казахстане возможно падение режима лидера нации и члена Конституционного совета Нурсултана Назарбаева, а в Беларуси – Александра Лукашенко.
Гороскоп на 2021 год – что уже прогнозировали:
- Ранее гороскоп 2021 составила российский астролог Василиса Володина.
- Эксперт поделилась, что на протяжении года нельзя рисковать людям, которые родились с 1986 по 1989 год включительно. По ее словам, этим людям грозят большие финансовые проблемы.
Автор: Екатерина Присяжнюк