Астролог спрогнозировал свержение режимов Лукашенко и Путина

Режимам Александра Лукашенко и Владимира Путина грозит свержение, спрогнозировал Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на 2021 год и отметил, что в Беларуси возможно свержение режима Александра Лукашенко, а в Российской Федерации – президента Владимира Путина.

Эксперт поделился с Главредом, что будущий год будет водолейским – самые влиятельные планеты – Юпитер и Сатурн, будут двигаться по знаку Водолея, который является знаком свободы, хаоса и неожиданных событий.

По словам собеседника, поэтому в 2021-м есть угрозы кризисов и неожиданной смены власти.

"…Будут забастовки и протесты, в том числе призывающие к смене власти. В итоге, будет свергнут режим Лукашенко в Беларуси, а после падет и режим Назарбаева в Казахстане (Нурсултан Назарбаев – лидера нации и член Конституционного совета – Ред.), и режим Путина в России", – поделился собеседник.