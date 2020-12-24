Астролог спрогнозировал свержение режимов Лукашенко и Путина

В следующем году власть может неожиданно меняться, предупредил Росс.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на 2021 год и отметил, что в Беларуси возможно свержение режима Александра Лукашенко, а в Российской Федерации – президента Владимира Путина.
Эксперт поделился с Главредом, что будущий год будет водолейским – самые влиятельные планеты – Юпитер и Сатурн, будут двигаться по знаку Водолея, который является знаком свободы, хаоса и неожиданных событий.
По словам собеседника, поэтому в 2021-м есть угрозы кризисов и неожиданной смены власти.
"…Будут забастовки и протесты, в том числе призывающие к смене власти. В итоге, будет свергнут режим Лукашенко в Беларуси, а после падет и режим Назарбаева в Казахстане (Нурсултан Назарбаев – лидера нации и член Конституционного совета – Ред.), и режим Путина в России", – поделился собеседник.
- Ранее Влад Росс прогнозировал, что в Беларуси после ухода из власти Александра Лукашенко президентом станет Светлана Тихановская – оппозиционер, которая принимала участие в президентских выбора, а потом была вынуждена покинуть страну.
- Астролог также говорил, что Владимир Путин скоро не будет при власти. Эксперт сказал, что Путин болен – у него рак кишечника четвертой стадии. Росс добавил, что президент РФ может умереть в конце 2021-го – в начале 2022 года.