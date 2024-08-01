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Август станет испытанием для 4 знаков зодиака: кому не повезет в последний месяц лета

Сергей Кущ
1 августа 2024, 17:32
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В эксклюзивном интервью Главреду астролог Влад Росс перечислил главных неудачников августа и рассказал, как избежать неудач.
Астролог, астрология, Влад Росс
Астролог, астрология, Влад Росс / ua.depositphotos.com, УНИАН

Гороскоп на август 2024 говорит, что последний месяц лета будет очень сложным для некоторых знаков зодиака.

В эксклюзивном интервью Главреду астролог Влад Росс перечислил главных неудачников августа и рассказал, как избежать неудач.

Гороскоп на август Весы

Весы долго воевали со своими недостатками, и в августе 2024-го наконец процесс может завершиться. Начинается новый этап в жизни с большими возможностями и обязательствами. В августе можно многое начать с нуля, прежде всего, в профессии.

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Благоприятные дни в августе для Весов: 6, 7, 18, 19, 23, 24.

Неблагоприятные дни в августе для Весов: 8, 9, 14, 15, 25, 26.

Деньги: Финансовая ситуация в начале месяца у Весов будет непонятной, в середине – сложной, а в конце – благоприятной. В конце августа в денежных делах Весы будут довольно удачливы, а, кроме того, смогут извлечь выгоду из покровительства могущественных друзей, брака или любовных романов.

Личная жизнь: У семейных Весов до середины августа-2024 всё будет прекрасно, а затем могут возникать мелкие размолвки, которым не стоит придавать значение. Если отношения Весов сложились совсем недавно, не стоит быть излишне откровенными с партнером, поскольку пока не ясно, можно ли ему доверять или нет.

Здоровье: Весам в августе не грозят серьезные болезни. Однако стоит остерегаться травм в результате несчастного случая, особенно связанных с мотоциклами, автомобилями, поездами и прочим транспортом. В августе стоит пересмотреть рацион питания, дополнить его большим количеством зелени, фруктов.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на август Скорпион

Чтобы в августе-2024 у Скорпиона всё сложилось нормально, не стоит раздражать близких, а также рисковать, совершать большие подвиги, потому что месяц будет довольно сложным, под знаком "минус"

Благоприятные дни августа для Скорпиона: 8, 9, 12, 21, 25, 31.

Неблагоприятные дни августа для Скорпиона: 1, 10, 16, 19, 24, 29.

Деньги: В августе Скорпиону следует включить режим экономии. Возможны задержки в выплатах, в частности, зарплаты. Либо Скорпион может отдать товар, а деньги за него не придут. Даже если у Скорпиона полно денег, нужно стараться лишний раз не тратиться, поскольку есть риск пустить деньги по ветру. Неблагоприятный момент для покупки недвижимости, земли, автомобиля.

Личная жизнь: В августе 2024-го в личной жизни Скорпиона всё будет более-менее нормально. Если он состоит в браке, то ему важно направить энергию на близких. У одиноких Скорпионов появится возможность проверить влияние своих чар на тех людей, которые их заинтересовали. Знакомства не приведут к серьезным отношениям, потому к ним следует относиться как к приятному приключению.

Здоровье: Скорпиону в августе нужно остерегаться переломов, травм рук и ног. Есть риск возникновения заболеваний ушей, горла, носа. Также можно подцепить коронавирус. Общий позитивный настрой поможет победить любые небольшие недомогания.

Гороскоп на август Козерог

В начале августа-2024 судьба предложит Козерогу окунуться в мир воспоминаний. В его жизни могут повториться какие-то события, или он может повстречаться со старыми знакомыми. Козерогу важно помнить о том, что инициатива наказуема. Август для Козерога – сложный период.

Благоприятные дни августа для Козерога: 3, 4, 15, 16, 26, 30.

Неблагоприятные дни августа для Козерога: 6, 10, 14, 19, 23, 27.

Личная жизнь: В августе семейный корабль Козерога может натолкнуться на рифы. Особенно это касается бытовой рутины. Ни в коем случае нельзя допускать бытовых дрязг, поскольку это может омрачить жизнь Козерогу. Мелкая ссора может перерасти в ненависть и разрыв отношений.

Деньги: В конце месяца финансовые дела Козерога пойдут на лад. А в начале и середине августа Козерогу придется вернуть все долги. Не исключено, что дети принесут какие-то траты, или с ними что-то случится, и Козерогу придется за них заплатить.

Здоровье: Козерог в августе будет в более-менее нормальной форме. Они будут готовы к риску и подвигам. Но возможны ДТП и несчастные случаи. В спорте не стоит себя сильно нагружать. Благоприятным будет отдых у бассейна, моря, т.е. у воды. Со второй декады вероятны половые инфекции, гинекологические заболевания.

Гороскоп на август Водолей

В августе 2024 года Водолею будет хотеться перемен и новых ощущений, но из-за этой нетерпеливости могут пострадать все его близкие. Водолей должен поверить, что его близкие ни в чем не виноваты, потому ему нельзя быть резким и торопить события, а нужно учитывать мнение и интересы окружающих. Принимая решения, Водолею нужно руководствоваться здравым смыслом.

Благоприятные дни августа для Водолея: 1, 2, 6, 7, 14, 15, 28.

Неблагоприятные дни августа для Водолея: 8, 9, 16, 26.

Деньги: Что касается финансов, то Водолею в августе не стоит ждать легкой прибыли. Всё может быть совсем не так, как Водолею хотелось бы. Возможны разного рода задержки и препятствия в финансовой деятельности. Водолея могут "кинуть" на деньги деловые партнеры.

Личная жизнь: Семейные Водолеи в августе должны держать себя в руках, не изменят. Отдых от трудовых будней может привести к разгулу страстей. Эмоции могут бить в этом месяце через край. Свободных Водолеев новые знакомства закружат в вихре чувств и восторгов. Но важно вовремя остановиться, взвесить все "за" и "против", а уж потом можно погружаться с головой в амурные дела.

Здоровье: Несмотря на энергозатраты Водолея в августе-2024 на деловом и любовном фронтах, никаких серьезных проблем со здоровьем у Водолея не будет. В случае некоторого перенапряжения достаточно будет кратковременного отдыха – и силы будут восстановлены. В августе Водолею не рекомендуется заниматься экстремальными видами спорта, тяжелым физическим трудом, поскольку есть риск надорваться.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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