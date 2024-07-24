Гороскоп Таро на август 2024: Козерогам - триумф, Водолеям - зависть, Рыбам - удача

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Козерогов в августе ждет успех. Водолеям стоит опасаться зависти и злых языков, а у Рыб август будет наполнен радостными событиями.
Гороскоп Таро на август 2024 Козерог
Король кубков Таро - значение
Мужчина - эмоциональный и заботливый - поддержит вас в августе. По гороскопу он может быть Раком, Скорпионом или Рыбами. Возможно вы встретите такого человека. И эта встреча будет важной.
Королева кубков и Отшельник Таро - значение
Возможно вас позовут на помолвку или свадьбу.
Некоторые Козероги поедут на отдых, на дачу, в какое-то уединенное место. В августе вы можете встретить своего духовного учителя.
Рыцарь кубков и Солнце Таро - значение
У Козерогов начнутся романтические отношения. Также вы сможете проявить свой творческий потенциал.
Козерогов ждет триумф и успех, повышение по службе, прибыль, переезд, хорошие новости.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на август 2024 Водолей
10 пентаклей и Королева пентаклей Таро - значение
Девушка/женщина поможет Водолеям финансово (по гороскопу она - Телец, Дева, Козерог).
Вас ждет получение денег, хорошая работа или клиент/заказ. Вы получите какую-то выплату. Это могут быть семейные или государственные деньги.
В семье состоится праздник.
2 мечей Таро - значение
Какая-то дверь закрывается. У Водолеев будет меньше свободного времени и больше ответсвенности и обязательств. Вам придется сделать выбор.
Карта также говорит о страхе проявить себя и озвучить свое мнение.
7 мечей Таро - значение
За вашей спиной что-то происходит, предупредила таролог. Остерегайтесь зависти.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на август 2024 Рыбы
6 кубков Таро - значение
Карта воспоминаний, ностальгии, приятных эмоций. Что-то напомнит о вашем детстве. Вы встретитесь со старыми друзьями или людьми из прошлого. Какой-то жест вас растрогает.
3 кубков Таро - значение
Вас ждет встреча с друзьями, поездка, праздник в компании, радостные эмоции.
Солнце Таро - значение
Вы будете в центре внимания. Люди к вам потянутся. Вас ждет удача, повышение на работе, хорошие новости. Вам есть, чем гордиться.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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