Последние дни сентября могут стать для некоторых людей своеобразной границей между прошлым и новым этапом.

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Большие перемены в жизни уже близко / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

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О рожденных в апреле

О рожденных в октябре

Согласно астрологии и нумерологии, месяц рождения может быть связан с определенными жизненными периодами и переменами. Конец сентября 2026 года обещает стать особенно значимым для людей, родившихся в апреле и октябре. Об этом пишет Главред со ссылкой на Рarade.

После затяжного непростого этапа они смогут постепенно отпустить проблемы, которые долго не позволяли двигаться вперед. Вместе с уходом эмоционального напряжения появится ощущение, что ситуация начинает меняться в более благоприятную сторону.

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Последние дни сентября могут стать для представителей этих месяцев своеобразной границей между прошлым и новым этапом. Старые переживания перестанут занимать столько места в мыслях, а разочарования больше не будут так сильно влиять на настроение.

Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США. Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи. Parade Magazine был основан в 1941 году. В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране. Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Апрель

Для людей, родившихся в апреле, конец сентября может стать периодом внутреннего освобождения. Длительное эмоциональное напряжение начнет постепенно ослабевать, а вместе с ним появится понимание, какие ситуации больше не стоит терпеть.

Особое значение в этом периоде, согласно астрологическому прогнозу, будет иметь полнолуние в Овне 26 сентября. Оно связано с темами самостоятельности, уверенности в себе и готовности принимать решения в собственных интересах.

Если вы долго ожидали перемен от другого человека, надеялись на внешние обстоятельства или постоянно сталкивались с одними и теми же препятствиями, ситуация может наконец начать двигаться вперед.

Это не обязательно означает, что ответы появятся сразу. Однако ощущение, будто выхода нет, постепенно может отступить. Вы сможете лучше понять, что именно удерживало вас на месте, и определить, какой сценарий больше не хотите повторять.

Конец сентября даст возможность восстановить внутреннюю опору и перестать возвращаться к одним и тем же проблемам.

Октябрь

Для рожденных в октябре последние дни сентября могут пройти под знаком большей легкости и спокойствия. С началом сезона Весов 23 сентября в центре внимания окажутся отношения, общение и взаимодействие с другими людьми.

Благодаря этому некоторые ситуации, которые раньше казались запутанными, удастся рассмотреть с новой стороны. После периода постоянных обязанностей, давления и необходимости самостоятельно справляться с многочисленными проблемами появится возможность наконец позволить себе принять помощь.

Особенно важной может оказаться поддержка друзей и близких. Она поможет справиться с вопросами, которые раньше казались слишком сложными.

В конце сентября также вероятна ясность в личной жизни или профессиональной сфере. То, что долго не имело четкого решения, может предстать в совершенно ином свете.

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