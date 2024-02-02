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Будет больше стресса, чем удовольствия: когда в феврале нельзя отправляться в путь

Анна Ярославская
2 февраля 2024, 04:23
Февраль 2024 года не будет относиться к числу удачных и беспроблемных месяцев в плане поездок. Благоприятных дней для поездок будет не так много.
Гороскоп, Влад Росс
Влад Росс назвал благоприятные дни для поездок в феврале / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2024 и назвал благоприятные и неблагоприятные дни для поездок и путешествий.

По словам специалиста, февраль 2024 года не будет относиться к числу удачных и беспроблемных месяцев в плане поездок. Благоприятных дней для поездок будет не так много.

"В середине месяца, когда будут действовать напряжённые соединения планет, то есть 12-16 февраля, по возможности лучше не отправляться в дорогу, так как обстоятельства будут складываться не так, как вы того хотите. Придется много нервничать, будет больше стресса, чем удовольствия", - сказал Росс в интервью Главреду.

Также при напряжённых аспектах Меркурия, особенно 10 и 17 февраля, могут быть разные недоразумения в пути: задержки, ожидания, поломки транспортных средств и другие неожиданности.

Благоприятные дни для поездок и путешествий:

  • к водоемам, к морю – 4, 5, 11, 19-21 февраля;
  • в горы – 6-8 февраля;
  • за город – 17-18 февраля;
  • поездки с целью развлечений в знаменитые города, парки, на аттракционы – 4-5 февраля;
  • деловые поездки и командировки – 6-8, 25 февраля.

Неблагоприятные дни для поездок: 1, 2, 3, 9, 10, 12-16, 22-24, 26-29 февраля.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите видео - Гороскоп на февраль 2024 от Влада Росса:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на февраль 2024. Влад Росс предупредил, что в последний месяц зимы есть риск разводов и расставаний.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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