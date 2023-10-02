Будут 3 худшие дни для влюбленных: любовный гороскоп на октябрь 2023

В октябре влюбленных ждет самый тяжелый 3-дневный период, в который будет большой риск поссориться и пережить крах планов. В эти дни важно избегать скандалов.

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Любовный гороскоп на октябрь 2023 от влада Росса/ кролаж: Главред, фото: unsplash.com

Октябрь будет не самым благоприятным периодом для всех влюбленных пар. В этом месяце люди будут внимательными к мелочам и очень придирчивыми, а это в свою очередь может обернуться тем, что отношения могут испортиться даже из-за малейших мелочей.

Астролог Влад Росс составил любовный гороскоп на октябрь 2023 года, в котором предупреждает, что в этом месяце будет три самых трудных для отношений дня.

"Венера в Деве обычно спокойна, не тратит много энергии на эмоции, ненужные связи и отношения. При Венере в Деве люди обычно более сдержанны в проявлении чувств и более рассудительны. В это время люди будут внимательны к мелочам и очень придирчивы. Отношения могут испортиться из-за такой ерунды, как перхоть или неприятный запах изо рта, хотя если бы люди лучше узнали друг друга, всё могло бы быть иначе, и они могли бы пожениться", − отметил Росс.

По его словам, с 8 по 10 октября будет самый напряженный период в личной жизни, когда велик риск поссориться и пережить крах планов. Астролог подчеркнул, что очень важно в эти дни избегать скандалов.

Также Влад Росс назвал три дня, когда наиболее благоприятно вступать в брак − 21-23 октября. В это время будет гармоничный аспект Венеры в Деве и Юпитера в Тельце.

"14 октября нас ждет солнечное затмение в Весах, 28 октября – лунное затмение в Тельце. Если у вас есть цель разорвать отношения, вы вполне можете использовать для этого вторую и третью декады октября, особенно срединную точку между затмениями 20-21 октября. Это идеальное время чтобы разорвать отношения, которые исчерпали себя", − отметил астролог.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса на октябрь 2023 года:

Кто такой Влад Росс Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал счастливчиков осени-2023. Согласно его прогнозу, осенью 2023 года три знака зодиака обретут большое счастье, их будет сопровождать удача в делах и начинаниях, их ждет успех.

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Ранее астролог Яна Тимощук назвала решающий месяц окончания войны в Украине. По прогнозу астролога, это может произойти уже в скором времени.

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