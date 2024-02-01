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Будут кипеть нешуточные страсти: что ждет все знаки зодиака в любви в феврале 2024

Анна Ярославская
1 февраля 2024, 10:14
Отношениям придется пройти проверку на прочность, есть риск разводов и разрывов, предупредил Влад Росс.
Гороскоп, Влад Росс
Что ждет все знаки зодиака в любви - прогноз Влада Росса / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил любовный гороскоп на февраль 2024. Согласно прогнозу, последний месяц зимы может оказаться переломным для личных взаимоотношений.

"В это время будут кипеть нешуточные страсти, ведь Венера окажется в компании Плутона и Марса, которые могут вытрясти всю душу", - рассказал Росс Главреду.

По его словам, в феврале людям с устойчивой внутренней опорой и здоровой психико не нужно ничего бояться.

"Хотя есть риск, что отношениям придется пройти проверку на прочность, потому что может шарашить: может быть очень много разводов и разрывов отношений", - сказал астролог.

Когда Венера и Марс соединятся, мужчин и женщин будет очень тянуть друг к другу.

"Но, с другой стороны, на фоне знака Водолея могут быть очень свободные и странные отношения: адюльтеры, шведские семьи, смена ориентации, много смелых фантазий", - добавил Росс.

Гороскоп на 14 февраля 2024

В День всех влюбленных 14 февраля ситуация может быть накаленной.

"Это будет непростой день, когда выплеснется много агрессии, и могут возникать кризисы, ссоры, конфликты. К слову, в этот день может быть много больших терактов по всей Европе: во Франции, Германии, Швеции, Дании и других странах. Да и вообще, ситуация в Европе может быть довольно напряжённой в этом месяце", - свидетельствует гороскоп.

17 февраля, когда Венера соединится с Плутоном, будет прекрасное время - есть шанс встретить очень важного человека в жизни.

"Вообще, 14-18 февраля может произойти очень важная встреча, связанная с браком или личной жизнью", - прогнозирует Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите видео - Гороскоп на февраль 2024 от Влада Росса:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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