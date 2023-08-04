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Будут серьезные неприятности: астролог назвал дни, когда не стоит никуда ехать

Ангелина Подвысоцкая
4 августа 2023, 09:00
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В августе есть несколько самых неблагоприятных дней, когда лучше остаться дома и никуда не выезжать.
гороскоп, Влад Росс
Влад Росс назвал неблагоприятные дни для поездок / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Август 2023 года является благоприятным для отдыха на море. Однако есть дни, когда отпуск может оказаться под угрозой или будет испорчен. Известный астролог Влад Росс рассказал Главреду о том, какие дни самые неблагоприятные для выезда.

Благоприятные дни для поездок

Благоприятным временем для отдыха будет период, когда Венера все еще находится в зодиакальном знаке Льва. До 21 августа можно смело планировать отпуск.

Благоприятные дни для поездок:

  • на море, к водоему – 3-4, 12-13, 31 августа;
  • в санаторий – 3-4, 12-13, 31 августа;
  • в горы – 26-28 августа;
  • пешие походы или близкие путешествия, поездки на дачу – 5-6, 9-11 августа;
  • с целью получения знаний, посещения тренингов, конференций, семинаров – 9-11, 19-20, 28-29 августа;
  • деловые поездки и командировки – 17-18, 26-28 августа.

Неблагоприятные дни для поездок

Последняя декада августа, с 21 числа до конца месяца, будет самой неблагоприятной для отпуска. В этот период Меркурий развернется в ретроградное движение.

Самые неблагоприятные дни: 1, 2, 14, 16, 21-25, 30 августа.

Астролог говорит, что 1-2 августа не стоит отправляться в дорогу, так как возможны задержки в пути, переносы рейсов и опоздания. Также Влад Росс не рекомендует покупать в это время билеты.

"22 августа будет напряженный аспект Марса. В этот день будут особенно опасны любые перемещения по воде. Также нельзя злоупотреблять алкоголем и выходить в море, иначе можно утонуть", - говорит астролог.

По его данным, в период 21-25 августа Меркурий будет статичен и это станет самым худшим временем, чтобы отправляться в дорогу. Также в эти дни не рекомендуется покупать новую машину.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите видео с интервью астролога Влада Росса для Главреда:

Также мы рассказывали о том, что астролог Росс предупредил людей о невероятно сложном августе. Как говорит астролог Влад Росс, довольно опасные периоды будут с 8 по 10 августа и 22 августа ‒ из-за квадратов Венеры (сперва к Урану, потом к Юпитеру).

Недавно были названы 3 знака зодиака, которым не повезет в августе. Во время полнолуния в августе некоторых знаков зодиака ждут неприятности, поэтому нужно быть крайне осторожными.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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