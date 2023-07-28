Неприятности не за горами: 3 знака зодиака, которым не повезет в августе

Во время полнолуния в августе некоторых знаков зодиака ждут неприятности, поэтому нужно быть крайне осторожными.

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Кому не повезет в ближайшее время? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В августе на небе можно будет наблюдать полнолуние, которое называют "Осетровым". Такое название оно получило, потому что в этот день лучше всего ловится осетр. Полнолуние достигнет своего пика 1 августа и будет находиться в Водолее.

Как пишет Bustle, во время полнолуния в августе некоторых знаков зодиака ждут неприятности, поэтому нужно быть крайне осторожными. Узнайте, кто из представителей зодиакального круга оказался в этом списке.

Время сосредоточиться на сильных сторонах

В августе Тельцу придется столкнуться с проблемами. Важно избегать чрезмерного выгорания и переутомления, а сосредоточиться на своих сильных сторонах. Астрологи предупреждают, что Тельцу желательно демонстрировать свои таланты, стремиться оставить след в мире и получать признание за упорный труд. Однако решения, основанные на эгоистичных мотивах, могут угрожать разрушить их шансы на успех в текущий момент.

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Надо смириться с испорченными отношениями

В августе из-за воздействия полнолуния Льву может быть трудно выразить свои эмоциональные потребности. Именно поэтому пришло время оценить баланс в вашей личной сфере и смириться с испорченными отношениями. Как отмечают астрологи, Львы могут удивиться, когда разногласия в отношениях становятся явными. Важно обращать внимание на тех, кто проявляет интерес к вам и ценит ваше присутствие, ведь именно они могут сделать ваши взаимоотношения еще более теплыми прямо сейчас.

Пришло время узнать себя глубже

В августе Водолеи могут чувствовать себя сильно самокритичными. Это полнолуние ставит перед ними вызов познать себя глубже, разобраться в своих потребностях и желаниях. Хотя этот период может быть неудобным и переменным, он напоминает Водолеям о важности быть честными и уязвимыми. Чтобы лучше понимать других, важно наполнить чашу собственного понимания и самоанализа прямо сейчас.

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