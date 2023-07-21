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Гороскоп Таро на август 2023: Весам - бессонница, Стрельцам - достижение, Скорпионам - новые планы

Анна Ярославская
21 июля 2023, 12:14 обновлено 21 июля, 12:21
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Анжела Перл рассказала, что последний месяц лета принесет трем знакам зодиака - Весы, Скорпион и Стрелец.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Скорпион, Стрелец / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весам нужно будет принять важное решение, у Стрельцов исполнится желание, а у Скорпионов появятся новые планы на будущее.

Если вам интересны прогнозы Таро для других знаков зодиакального круга, читайте материалы: Гороскоп Таро на август 2023: Овнам - новость, Тельцам - травмы, Близнецам - страх, а также: Гороскоп Таро на август 2023: Ракам - золотой дождь, Львам - отпуск, Девам - пауза.

Гороскоп Таро на август 2023 Весы

Король мечей Таро - значение

Это или вы, или кто-то близкий - мужчина (по гороскопу: Весы, Близнецы или Водолей). Это человек, который внесет ясность в ситуацию. Возможно вы кого-то или что-то уберете из своей жизни.

3 пентаклей Таро - значение

Карта означает финансовые договоренности, работу в группе, клиентов, заказы.

Работа и прибыль у Весов будет. Если вы ищете работу, то вы ее найдете.

Некоторые представители знака зодиака будут учиться мастерству.

Паж кубков Таро - значение

Весам придется позаботиться о ком-то. Например, о детях или пожилых людях. Возможна новость о беременности, рождение ребенка.

9 мечей Таро - значение

Вас ждет кульминация процесса. Нужно принять решение. Будет мучать бессонница. Некоторым Весам нужно успеть что-то сделать к дедлайну.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2023 Скорпион

8 жезлов Таро - значение

Месяц будет очень быстрым. Либо вы срочно куда-то поедете, либо быстро будете получать какую-то информацию. Возможен приезд гостей ненадолго.

В целом, это карта движения, когда что-то нужно делать и решать.

Король мечей Таро - значение

Мужчина воздушной стихии (Весы, Близнецы или Водолей). Это человек при должности или с высшим образованием, специалист своего дела, врач, юрист, чиновник, бухгалтер. К нему вы будете обращаться за помощью или советом.

Туз жезловТаро - значение

Карта, которая означает "Я хочу, я могу, я действую".

У Скорпионов появятся новые планы. Вы на что-то решаетесь. Но начинать что-то важное нельзя до 15 сентября.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на август 2023 Стрелец

7 пентаклей Таро - значение

Хорошая финансовая карта. Означает рост доходов. Возможно вам придется подождать прихода прибыли.

3 жезлов Таро - значение

Возможно путешествие, поездка. Появятся новые планы. Вы готовы действовать и двигаться вперед.

10 кубков Таро - значение

Семейная карта, которая означает гармонию в семье, празднование приятного события, получение предложения, брак.

Желания исполнятся. Вы получите все, чего вы хотите. У Стрельцов будет достижение, которому все порадуются.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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