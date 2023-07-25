Гороскоп на август 2023 года для Овнов - работа, финансы, любовь

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет август 2023 у представителей знака зодиака Овен.

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Гороскоп Овен ​ - что принесет август в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2023 для Овнов. В последний месяц лета будут сразу два полнолуния — 1 и 31 августа, а также новолуние 16 августа. Кроме того, шесть из десяти планет будут ретроградными. Это означает, что обратить внимание придется практически на все сферы жизни, что-то закончить, переоценить, принять решения.

Кроме того, северный кармический узел в знаке Овен даст возможность представителям этого знака зодиака в течение 18 месяцев реализовать задуманное.

Если вам интересно узнать, что напророчили карты Таро представителям этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2023: Овнам - новость, Тельцам - травмы, Близнецам - страх.

1 августа - полнолуние в 11 доме гороскопа. Это сектор мечты и будущего. Полная Луна высветит ваше желание, чтобы вы поняли, готовы ли вы к его исполнению или необходимо от чего-то отказаться.

Также это сектор социума и общения. Будет новость от подруги или друга, сменится круг общения. Возможно, вам необходимо будет изменить что-то в ваших соцсетях. Возможно, вы захотите показать себя миру. Некоторые Овны примут решения или завершат что-то. Возможно вы решите с кем-то расстаться.

16 августа - новолуние в секторе любви, талантов, творчества, детей и хобби. Ретроградная Венера даст вам желание поднять себе самооценку или вернуться в прошлые отношения. Вы разрешите себе быть счастливыми. Если у вас есть собственное дело, то вы посмотрите на него по-новому.

Вернутся старые клиенты. Дети могут обрадовать новостями. Возможны траты.

Меркурий будет ретроградным с 23 августа по 15 сентября. У Овнов может появиться временная подработка. В коллектив вернутся старые клиенты или сотрудники.

Нужно будет вернуться к старым делам и пересмотреть их. Хорошо заканчивать ремонт.

Нельзя начинать новые дела, заключать контракты, делать важные покупки. Не стоит также подписывать контракт на работу, брать новых сотрудников.

Кром того, Овны могут завести новые полезные привычки, пойти на фитнес, наладить питание, начать ложиться вовремя спать, не сидеть подолгу в соцсетях.

28 августа Меркурий и Марс также войдут в шестой дом гороскопа. У Овнов появится сильное желание действовать в работе и карьере. Вы загоритесь какой-то идеей и решитесь на первый шаг.

Уран разворачивает во втором доме финансов и планов. Произойдет переоценка ценностей. Возможно вы неожиданно вернетесь к старой идее или к тому, что откладывали и отменяли.

Овны свежим взглядом посмотрят на источник дохода.

28 августа Марс выведет отношения на новый уровень. Может появиться желание развестись.

31 августа - полнолуние в 12 доме гороскопа. Это сектор завершения, освобождения. Вы примете решение, и вам станет легче.

Это дом дальних земель, заграницы. Придет решение по документам. Также это лечение, больницы и изоляция, отдых где-то далеко. Это может быть связано с решением переехать или дистанционная работа.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Овен на август 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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