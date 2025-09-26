Бурный поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется фортуна 26 сентября

Астрологи считают, что пятница принесет щедрость и материальное благословение.

Кому повезет с финасами 26 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака может почувствовать себя богаче 26 сентября

Кто может получить важный шанс

Четырех китайских знаков зодиака накроет волной удачи и финансового благополучия. Астрологи говорят, что это произойдет в пятницу, 26 сентября.

YourTango рассказывает, что эта пятница приходится на Полный день, которым управляет Земляная Свинья. В китайской астрологии такие дни означают сбор того, что росло под поверхностью, и наблюдение за тихим прогрессом, который внезапно окупается. Этот день приносит щедрость и материальное благословение. В то же время, финансовая удача касается открытия новых дверей, которые могут изменить жизнь, передает Главред.

Какие китайские знаки зодиака получат зеленый свет 26 сентября

Свинья

Пятница станет вашим днем, в котором вы будете главным героем. Деньги будут двигаться к вам, и вам не нужно будет суетиться, потому что работа, которую вы уже выполнили, созревает. Если вы ждали возмещения или даже возврата средств, то все появляется. Также кто-то может оплатить счет, погасить небольшой долг или сделать вам подарок без причины.

Бык

Этот день вознаградит вашу последовательность. Что-то финансовое, что было стабильным, но медленным, может ускориться. Возможно, рабочая цель достигнет вершины, или кто-то решит наконец оплатить то, что вам должен. Ожидайте облегчения и подтверждения того, что поможет вам легче дышать в отношении будущего. Кто-то может даже предложить практическую помощь, например, покрыть совместные расходы или облегчить бремя, которое вы несли самостоятельно.

Лошадь

26 сентября даст вам шанс исправить финансовый курс. Вы можете сделать шаг, который принесет пользу вашему кошельку в долгосрочной перспективе. Ваша финансовая удача будет двигаться от решительных действий. Вы можете договориться о лучшей зарплате или сказать "да" возможности, которая казалась рискованной, но на самом деле разумной. Все изменения могут направить вас на лучший путь в будущем.

Обезьяна

Этот день подтолкнет вас воспользоваться вашей социальной смекалкой. Связь или разговор могут привести к оплачиваемой работе, полезной рекомендации или одноразовой неожиданной прибыли. Кто-то, кто увидел ваш талант, может решить инвестировать в вас буквально или переносно. К вечеру вы можете почувствовать себя богаче.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

