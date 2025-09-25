Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Гороскоп

Гороскоп на октябрь 2025: Весам - лучший месяц в году, Рыбам - новые возможности

Сергей Кущ
25 сентября 2025, 10:53
130
Астрологи рассказали, что пророчат звезды в октябре всем знакам зодиака.
Гороскоп на октябрь 2025
Гороскоп на октябрь 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Тельцы почувствуют необходимость отступить
  • У Близнецов появится возможность быть ответственным влиятельным лицом

Гороскоп на октябрь 2025 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в октябре 2025 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

видео дня

Гороскоп на октябрь – Овен

Месяц начинается с мощного Полнолуния в вашем знаке. Если вы откладывали перемены, обстоятельства подтолкнут вас к действию. К Новолунию вы сможете по-новому взглянуть на свои партнерские отношения и переписать сценарий личных связей.

Гороскоп на октябрь – Телец

Влияние Венеры в Весах привнесет в вашу жизнь изящество и стабильность. Рутинные дела засияют новыми красками, а Новолуние поможет пересмотреть ресурсы и союзы, открывая новые возможности.

Гороскоп на октябрь – Близнецы

Обаяние станет вашим главным инструментом. Венера подарит лёгкость в общении, но ретроградный Нептун предупреждает — не все обещания искренни. Важно сочетать стратегию и интуицию.

Гороскоп на октябрь – Рак

Октябрь подарит уют и гармонию в доме. Вы будете склонны к ностальгии, но это поможет вам обрести внутреннее спокойствие и пересмотреть прошлые связи.

Гороскоп на октябрь – Лев

Месяц сулит новые творческие проекты. Новолуние выведет вас в центр внимания, но ретроградный Нептун поможет отделить истинные возможности от пустых иллюзий.

Гороскоп на октябрь – Дева

Ваши силы направятся на улучшение привычек и отношений. Венера добавит в вашу жизнь красоты, а Нептун размоет границы, заставив искать баланс между идеалом и реальностью.

Гороскоп на октябрь – Весы

Ваш месяц! Венера и Новолуние в вашем знаке помогут сиять, раскрывая истинные желания и новые цели. Главное — отличить чужие ожидания от собственных мечтаний.

Гороскоп на октябрь – Скорпион

Начало вашего сезона принесет внутренние трансформации. Вас ждут открытия в сфере ресурсов и личных отношений. Тени, с которыми вы столкнетесь, станут учителями на пути обновления.

Гороскоп на октябрь – Стрелец

Месяц наполнен жаждой приключений и новых знаний. Венера подарит лёгкость в связях, но ретроградный Нептун предостережет от иллюзорных горизонтов.

Гороскоп на октябрь – Козерог

На первый план выйдут карьера и амбиции. Вас ждут новые профессиональные старты, но важно уметь отличать реальные перспективы от "дыма и зеркал".

Гороскоп на октябрь – Водолей

Фокус сместится на отношения и совместные ресурсы. Новолуние принесет новые начала, а ретроградный Нептун поможет выявить скрытые мотивы и отсеять лишнее.

Гороскоп на октябрь – Рыбы

Ваш знак будет блистать воображением и тонкостью в связях. Новолуние откроет новые возможности для обучения и сотрудничества, но главное — доверять своему внутреннему компасу.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

20:40

Возвращение Динамо в Лигу Европы: УЕФА принял окончательный вердикт

20:32

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

