Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 26 сентября: Весам - победа, Рыбам - все новое

Алена Кюпели
25 сентября 2025, 09:35
148
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 26 сентября
Гороскоп Таро на 26 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Восьмёрка Мечей, перевёрнутая

Овен, вы наконец-то нашли выход из ситуации, в которой когда-то чувствовали себя в тупике. Вы всегда чувствуете, когда есть выход, и для вас он всегда есть. Если нет, вы его найдёте.

Итак, сегодняшняя карта Таро, Восьмёрка Мечей, перевёрнутая, напоминает вам, что вы находитесь в сложной ситуации из-за своего разума. Вам может не нравиться текущая ситуация, и она может заставить вас задуматься, есть ли у вас силы, чтобы выжить, но вы же Овен, конечно же, есть.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Туз Пентаклей, перевёрнутая

Телец, возможно, вы чувствуете себя немного менее уверенно, но это скоро пройдёт. Трудно представить, что вы когда-нибудь в жизни почувствуете себя неуверенно, но вот вы здесь, испытываете дискомфорт.

Перевёрнутый Туз Пентаклей напоминает вам, что даже у самых сильных людей бывают моменты уныния. Возможно, вы здесь сейчас, но это не навсегда.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Суд (перевёрнутая)

Близнецы, какие вопросы вы задавали себе в последнее время? Вы от природы любопытны и часто находите новые способы взглянуть на вещи в своей жизни. Возможно, вы не сразу найдёте ответы, которые ищете, но рано или поздно они найдутся.

Сегодняшняя карта Таро, Суд (перевёрнутая), — хорошее напоминание о необходимости всегда искать истину. Вам нужно быть терпеливым.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Восьмёрка Кубков (перевёрнутая)

Рак, вы заботитесь, и когда заботитесь, вы чувствуете это глубоко. Поэтому вам трудно отпустить то, во что вы эмоционально вложились. Вам трудно и сложно двигаться вперёд. Перевёрнутая Восьмёрка Кубков символизирует эмоционально сложный период в вашей жизни, когда вы чувствуете себя застрявшим в колее. Проработайте этот момент, написав, поговорив с психотерапевтом или попытавшись найти выход другими здоровыми способами.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Башня, перевёрнутая

Лев, вы не боитесь трудностей. Вас даже не беспокоит, когда ситуация затягивается дольше, чем вам хотелось бы. Поэтому, когда вы получаете перевёрнутую карту Таро Башни, это похоже на ваш образ мышления. Всё происходит.

Вы проходите через это, а затем двигаетесь дальше. Сохранение целеустремлённого настроя поможет вам оставаться на вершине успеха сегодня.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Королева Пентаклей

Дева, вы знаете, что удача и изобилие приходят благодаря удаче, поэтому вы не боитесь упорного труда. Сегодняшняя карта Таро, Королева Пентаклей, говорит о том, что вы делаете то, что, как вы знаете, принесёт результаты в долгосрочной перспективе.

Вы не хотите сосредотачиваться только на текущем моменте, а на усилиях и энергии, которые приносят пользу. Добавьте глубины в то, что вы делаете. Добейтесь совершенства.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Девятка Жезлов

Весы, вы гораздо сильнее, чем ваша добросердечная красота кажется людям, которые вас не очень хорошо знают. Девятка Жезлов говорит о вашем стойком духе и неустанной воле к выживанию.

Сегодня вы вступите в битву с одной целью: выиграть то, что хотите, и уйти с заслуженной наградой. По-другому у вас не получится.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Тройка Кубков, перевёрнутая

Скорпион, вы настолько целеустремлённы, что когда вы чувствуете, что не получаете желаемого, это отражается на вашем лице. Вы искали что-то конкретное в своей жизни, и сегодня, возможно, найдёте это, но пока это может быть недостижимо.

Перевёрнутая Тройка Кубков символизирует чувство, которое вы испытываете, когда ваши желания остаются неисполненными. Сегодня проявите сострадание к себе. Переосмыслите свой опыт, чтобы увидеть, что вы можете сделать, чтобы всё исправить.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Тройка Жезлов, перевёрнутая

Стрелец, вы любите добиваться результатов. Вы полны жизни и смело идёте вперёд без малейших колебаний. Вы очень решительны, как только ставите перед собой цель. Вы составляете план действий и… готовы к рок-н-роллу.

Перевёрнутая Тройка Жезлов предупреждает вас о возможных задержках или препятствиях. Не волнуйтесь; составление плана действий поможет вам преодолеть препятствия и обойти их.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Девятка Мечей

Козерог, иногда вы бываете слишком строги к себе. У вас могут быть настолько амбициозные мечты, что, если вы не дотягиваете даже до них, вы думаете, что потерпели неудачу. Но это не всегда так. Вам нужно извлекать уроки на своём пути.

Девятка Мечей — это обретение мудрости в процессе реализации своих мечтаний. Вы можете столкнуться с трудностями или моментами, когда не сможете понять, что делать дальше. Такие моменты закаляют характер. Учитесь на них.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Шестерка Жезлов

Водолей, вы любите думать о других и сосредотачиваться на их мечтах и ​​радостях. Именно это делает вашу жизнь такой прекрасной, и, возможно, вы не хотите сосредотачиваться на себе.

Однако Шестерка Жезлов призывает вас смотреть на то, что вы привносите в общее дело. У вас есть множество невероятных качеств и сильных сторон. Не недооценивайте себя.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Паж Мечей

Рыбы, позвольте себе наслаждаться новым, включая увлекательные впечатления и приключения. У вас есть множество возможностей познавать окружающий мир. Некоторые из них даже бесплатны.

Паж Мечей призывает вас путешествовать и узнавать новое в вашем окружении. Примите участие. Уделите немного времени тому, чтобы заметить, что за экраном вашего мобильного телефона существует целый мир.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Война выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – Золотарев

Война выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – Золотарев

12:00Интервью
Путина в РФ могут отстранить: стало известно, кто мог бы это сделать

Путина в РФ могут отстранить: стало известно, кто мог бы это сделать

10:27Мир
Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко

Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко

09:15Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом

Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

Последние новости

11:59

Можно ли давать вещи после захода солнца: священник ответил

11:48

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - стресс, Козлам - буллинг

11:45

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025

11:36

Затхлый шкаф — не приговор: эффективные способы вернуть свежестьВидео

11:36

Хуже любого кошмара: женщина описала то, что увидела в аду после смертиВидео

Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна ВакуленкоЕсли в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко
10:53

Гороскоп на октябрь 2025: Весам - лучший месяц в году, Рыбам - новые возможности

10:31

Аттестация после начальной школы: раскрыты детали ГИА для четвероклассников

10:27

Путина в РФ могут отстранить: стало известно, кто мог бы это сделатьВидео

10:12

Звезда "Зачарованных" оказалась на операционном столе — что произошло

Реклама
10:08

Рейд "призраков" в Крыму: спецназовцы сожгли два российских самолета Ан-26

09:59

Новый шаг: Кучеренко с чемоданом показалась в компании мужчин

09:54

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

09:35

Гороскоп Таро на завтра 26 сентября: Весам - победа, Рыбам - все новое

09:35

Боеспособность врага снижена: Атеш сообщил о дерзкой операции на военной базе РФ

09:24

Все решил один звонок: в Politico узнали, кто резко изменил позицию Трампа

09:20

Минус 20 килограммов: Диана Зиброва похудела до неузнаваемости и раскрыла секрет

09:03

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 сентября (обновляется)

08:54

Милое фото: Рианна стала мамой в третий раз и рассекретила пол и имя ребенка

08:43

РФ готовит наступление на Херсонщине: в ISW назвали основное направление удара

08:26

Приходим в себя: Тодоренко родила третьего ребенка и показала фото

Реклама
08:22

Сбрасывал бомбы на Запорожье: ВСУ сбили вражеский Су-34

08:13

Трампу больше не нужны компромиссы, от Зеленского требуют максимума – CNN

08:10

Почему Трамп изменил свою позицию по войне в Украинемнение

07:27

Дроны заметили в воздушном пространстве Дании: аэропорт "Ольборг" приостановил полеты

07:10

Где три различия между бабушками, которые покупают бананы: только самые внимательные заметят

06:48

Винничину атаковали дроны: есть "прилет" в объекты энергетики

06:10

Путинский режим живет войной и эскалация неизбежнамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под дождем за 23 сек

05:12

Жена - мечта, подруга - бомба: четыре самые ласковые женщины по знаку зодиака

04:58

Как сварить картошку за 10 минут: секретный трюк, который сэкономит время

04:27

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорывВидео

04:26

Гороскоп на завтра 26 сентября: Овнам - путешествие, Козерогам - грандиозный успех

03:00

Одно решение все изменит: шесть знаков зодиака ждет редкая удача 25 сентября

02:30

РФ резко уменьшит военные расходы - Reuters

02:00

Возле ЧАЭС скапливаются безногие ящерицы: в Чернобыле зафиксировали странное явление

01:54

Трампа проинформировали о "запланированном контрнаступлении" ВСУ: СМИ раскрыли роль США

00:50

Такого не было с лета: военный рассказал, что готовит враг на востоке Украины

24 сентября, среда
23:57

Самая влиятельная женщина Средневековья: как киевская княжна покорила Францию и не только

23:29

У Трампа может лопнуть терпение, РФ ждут проблемы - вице-президент США

23:01

Не прорастет и не сгниет: огородница раскрыла необычный метод хранения морковиВидео

Реклама
22:57

Украинские дроны парализовали нефтяные порты: удивительные подробности атаки на РФВидео

22:44

"Крещатик похож на кладбище": в Киеве блогер сравнил минуту молчания с "показухой"Видео

21:47

Безумная сумма: стало известно, какую финансовую поддержку готовит Европа для Украины

21:42

"Высасывают" энергию: какие вещи категорически нельзя оставлять на подоконнике

21:19

Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины - названа реальная причина

21:16

Что первым увидели на картинке: тест, который раскроет скрытые черты характера

20:57

Россияне могут выступить против войны с Украиной - в чем причинаВидео

20:55

Уборка для здоровья: как часто нужно пылесосить в доме

20:40

Возвращение Динамо в Лигу Европы: УЕФА принял окончательный вердикт

20:32

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять