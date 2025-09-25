Гороскоп Таро на завтра 26 сентября: Весам - победа, Рыбам - все новое

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Восьмёрка Мечей, перевёрнутая

Овен, вы наконец-то нашли выход из ситуации, в которой когда-то чувствовали себя в тупике. Вы всегда чувствуете, когда есть выход, и для вас он всегда есть. Если нет, вы его найдёте.

Итак, сегодняшняя карта Таро, Восьмёрка Мечей, перевёрнутая, напоминает вам, что вы находитесь в сложной ситуации из-за своего разума. Вам может не нравиться текущая ситуация, и она может заставить вас задуматься, есть ли у вас силы, чтобы выжить, но вы же Овен, конечно же, есть.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Туз Пентаклей, перевёрнутая

Телец, возможно, вы чувствуете себя немного менее уверенно, но это скоро пройдёт. Трудно представить, что вы когда-нибудь в жизни почувствуете себя неуверенно, но вот вы здесь, испытываете дискомфорт.

Перевёрнутый Туз Пентаклей напоминает вам, что даже у самых сильных людей бывают моменты уныния. Возможно, вы здесь сейчас, но это не навсегда.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Суд (перевёрнутая)

Близнецы, какие вопросы вы задавали себе в последнее время? Вы от природы любопытны и часто находите новые способы взглянуть на вещи в своей жизни. Возможно, вы не сразу найдёте ответы, которые ищете, но рано или поздно они найдутся.

Сегодняшняя карта Таро, Суд (перевёрнутая), — хорошее напоминание о необходимости всегда искать истину. Вам нужно быть терпеливым.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Восьмёрка Кубков (перевёрнутая)

Рак, вы заботитесь, и когда заботитесь, вы чувствуете это глубоко. Поэтому вам трудно отпустить то, во что вы эмоционально вложились. Вам трудно и сложно двигаться вперёд. Перевёрнутая Восьмёрка Кубков символизирует эмоционально сложный период в вашей жизни, когда вы чувствуете себя застрявшим в колее. Проработайте этот момент, написав, поговорив с психотерапевтом или попытавшись найти выход другими здоровыми способами.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Башня, перевёрнутая

Лев, вы не боитесь трудностей. Вас даже не беспокоит, когда ситуация затягивается дольше, чем вам хотелось бы. Поэтому, когда вы получаете перевёрнутую карту Таро Башни, это похоже на ваш образ мышления. Всё происходит.

Вы проходите через это, а затем двигаетесь дальше. Сохранение целеустремлённого настроя поможет вам оставаться на вершине успеха сегодня.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Королева Пентаклей

Дева, вы знаете, что удача и изобилие приходят благодаря удаче, поэтому вы не боитесь упорного труда. Сегодняшняя карта Таро, Королева Пентаклей, говорит о том, что вы делаете то, что, как вы знаете, принесёт результаты в долгосрочной перспективе.

Вы не хотите сосредотачиваться только на текущем моменте, а на усилиях и энергии, которые приносят пользу. Добавьте глубины в то, что вы делаете. Добейтесь совершенства.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Девятка Жезлов

Весы, вы гораздо сильнее, чем ваша добросердечная красота кажется людям, которые вас не очень хорошо знают. Девятка Жезлов говорит о вашем стойком духе и неустанной воле к выживанию.

Сегодня вы вступите в битву с одной целью: выиграть то, что хотите, и уйти с заслуженной наградой. По-другому у вас не получится.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Тройка Кубков, перевёрнутая

Скорпион, вы настолько целеустремлённы, что когда вы чувствуете, что не получаете желаемого, это отражается на вашем лице. Вы искали что-то конкретное в своей жизни, и сегодня, возможно, найдёте это, но пока это может быть недостижимо.

Перевёрнутая Тройка Кубков символизирует чувство, которое вы испытываете, когда ваши желания остаются неисполненными. Сегодня проявите сострадание к себе. Переосмыслите свой опыт, чтобы увидеть, что вы можете сделать, чтобы всё исправить.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Тройка Жезлов, перевёрнутая

Стрелец, вы любите добиваться результатов. Вы полны жизни и смело идёте вперёд без малейших колебаний. Вы очень решительны, как только ставите перед собой цель. Вы составляете план действий и… готовы к рок-н-роллу.

Перевёрнутая Тройка Жезлов предупреждает вас о возможных задержках или препятствиях. Не волнуйтесь; составление плана действий поможет вам преодолеть препятствия и обойти их.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Девятка Мечей

Козерог, иногда вы бываете слишком строги к себе. У вас могут быть настолько амбициозные мечты, что, если вы не дотягиваете даже до них, вы думаете, что потерпели неудачу. Но это не всегда так. Вам нужно извлекать уроки на своём пути.

Девятка Мечей — это обретение мудрости в процессе реализации своих мечтаний. Вы можете столкнуться с трудностями или моментами, когда не сможете понять, что делать дальше. Такие моменты закаляют характер. Учитесь на них.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Шестерка Жезлов

Водолей, вы любите думать о других и сосредотачиваться на их мечтах и ​​радостях. Именно это делает вашу жизнь такой прекрасной, и, возможно, вы не хотите сосредотачиваться на себе.

Однако Шестерка Жезлов призывает вас смотреть на то, что вы привносите в общее дело. У вас есть множество невероятных качеств и сильных сторон. Не недооценивайте себя.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Паж Мечей

Рыбы, позвольте себе наслаждаться новым, включая увлекательные впечатления и приключения. У вас есть множество возможностей познавать окружающий мир. Некоторые из них даже бесплатны.

Паж Мечей призывает вас путешествовать и узнавать новое в вашем окружении. Примите участие. Уделите немного времени тому, чтобы заметить, что за экраном вашего мобильного телефона существует целый мир.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

