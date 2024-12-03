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Буря в душе, спокойствие на лице: какие ТОП-3 знака зодиака умеют скрывать эмоции

Даяна Швец
3 декабря 2024, 01:20
18
Тройка знаков зодиака хорошо известны своей сдержанностью, хотя за внешней холодностью часто скрываются сильные чувства, которые они не готовы показывать.
Знаки зодиака, раздражение
Какие знаки зодиака умеют скрывать эмоции / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное из астропрогноза:

  • Какие отношения чаще всего строят Близнецы
  • Почему Скорпионам сложно открыть свое сердце

Некоторые знаки зодиака умело скрывают свои эмоции, не желая демонстрировать слабость или уязвимость. Они стремятся выглядеть сильными и уверенными, поэтому даже близкие могут не догадываться об их переживаниях.

Издание Главред со ссылкой на Collective World описывает, какие знаки зодиака являются настоящими мастерами в сокрытии чувств.

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Близнецы

Близнецы часто избегают сложных ситуаций в отношениях. Их стремление к беззаботной и счастливой жизни заставляет их покидать места и людей, которые вызывают дискомфорт.

Этот знак зодиака склонен строить временные отношения, поскольку боится эмоциональной близости. Близнецы первыми могут отойти от отношений, опасаясь, что их покинут, поэтому решают действовать на опережение.

Скорпион

Скорпионы известны своей таинственностью и осторожностью. Они не склонны делиться личной жизнью, ведь считают, что чужая осведомленность может быть использована против них. Этот знак предпочитает держать людей на эмоциональном расстоянии, защищая свое сердце. Скорпионы часто скрывают свои истинные чувства за шутками, чтобы избежать демонстрации уязвимости.

знаки зодиака инфографика
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Козероги редко позволяют другим увидеть свои истинные эмоции. Их логика и осторожность подсказывают им, что стоит избегать драм и лишнего стресса. Этот знак часто держится уединенно, сосредотачиваясь на карьере и задачах, над которыми имеет полный контроль. Для Козерогов важно избегать ситуаций, которые могут нанести им боль или неприятности.

К слову, также астрологи выделяли ТОП-3 самых меркантильных знаков зодиака. Для них финансовая стабильность является не только средством достижения комфорта, но и неотъемлемой составляющей счастья.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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