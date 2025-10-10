Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Быстрые перемены и финансовая легкость: трем знакам зодиака улыбнется судьба

Мария Николишин
10 октября 2025, 04:30
21
Китайским знакам зодиака 10 октября принесет уверенность.
Быстрые перемены и финансовая легкость: трем знакам зодиака улыбнется судьба
Какие знаки зодиака получат вознаграждение / коллаж: главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака сможет выдохнуть 10 октября
  • Кого ждут скорые перемены

Известно, что три китайских знака зодиака получат от Вселенной глоток удачи и везения в пятницу, 10 октября.

YourTango рассказывает, что Полный день пятницы, который несет Водяная Крыса, открывает каналы движения, обновления и эмоциональной ясности.

видео дня

В китайской астрологии такие дни приумножают вознаграждение за недавние решения и возвращают импульс там, где его не хватало. Кроме того, знак Водяной Крысы приносит острую интуицию и ощущение возможностей, которые направляют человека на правильный путь.

Сразу трем китайским знакам зодиака 10 октября принесет финансовую легкость, уверенность и поддержку, передает Главред.

Кого окутает поток удачи в пятницу:

Крыса

В этот день ваш ритм жизни восстановится. Сделка, решение, разговор будут двигаться вперед без усилий. Удача сегодня способствует быстрым переменам. Скажите "да" планам в последнюю минуту или небольшим шансам, появляющимся из ниоткуда.

Дракон

Пятница для вас будет ощущаться как первый настоящий выдох. Вы обретете ощущение легкости. Ожидайте, что разговор наконец-то завяжется, платеж будет осуществлен или ясность поможет вам двигаться дальше.

Обезьяна

10 октября вы будете максимально энергичными. Ваша креативность, юмор и шарм будут открывать новые двери. Непринужденный комментарий может превратиться в приглашение или возможность, которая изменит остальную часть вашего месяца. Людей привлекает ваш энтузиазм, поэтому позвольте себе быть заметными.

Быстрые перемены и финансовая легкость: трем знакам зодиака улыбнется судьба
Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп крыса гороскоп дракон гороскоп обезьяна
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве перебои со светом: РФ атакует столицу баллистикой

В Киеве перебои со светом: РФ атакует столицу баллистикой

03:28Война
Запорожье под ударами оккупантов: в городе пожар и есть пострадавшие

Запорожье под ударами оккупантов: в городе пожар и есть пострадавшие

02:30Война
Перед обстрелом все пошло не по плану: в РФ самоуничтожился гиперзвуковой МиГ-31

Перед обстрелом все пошло не по плану: в РФ самоуничтожился гиперзвуковой МиГ-31

00:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Молчун Игорь Николаев оставил семью - что произошло

Молчун Игорь Николаев оставил семью - что произошло

Китайский гороскоп на завтра 10 октября: Тиграм - срывы, Кроликам - жертвы

Китайский гороскоп на завтра 10 октября: Тиграм - срывы, Кроликам - жертвы

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 15 секунд найти 409

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 15 секунд найти 409

Последние новости

05:12

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

04:30

Быстрые перемены и финансовая легкость: трем знакам зодиака улыбнется судьба

04:07

Список удивит многих - какие игрушки нельзя давать коту и почемуВидео

03:30

Треск, шорох и пропажа вещей: как угомонить духа, если он сердится или шалитВидео

03:28

В Киеве перебои со светом: РФ атакует столицу баллистикой

Война в Украине завершится в течение года, но при одном условии - ЖмайлоВойна в Украине завершится в течение года, но при одном условии - Жмайло
02:30

Запорожье под ударами оккупантов: в городе пожар и есть пострадавшие

02:00

Справится только гений головоломок: найдите "особенного" быка за 4 секунды

01:45

76-летний участник группы Кiss попал в ДТП - детали

01:30

"Меня держали под дулом пистолета": Мадонна сделала громкое признание

Реклама
00:34

Как убрать царапины на авто за 30 секунд - дешевый и простой способ

00:15

Перед обстрелом все пошло не по плану: в РФ самоуничтожился гиперзвуковой МиГ-31

00:01

Баллистика и "Шахеды" атакуют Киев: прогремели громкие взрывы, есть пострадавшие

09 октября, четверг
23:54

Трамп заявил об исключении из НАТО одной из стран-членов

23:41

Министр цифровой трансформации показал романтику с женой: "Спасибо, что терпишь"

23:22

От чего обязательно нужно избавиться в этот день: приметы 10 октября

23:15

Зима близко, а враг выбрал новую тактику: нардеп раскрыл, к чему следует готовиться

22:58

"Я большой ребенок": звезда "Домика на счастье" раскрыла секрет своего "тайного" брака

22:24

"Загнал себя в тупик": Жданов объяснил, почему Трамп уже не влияет на Путина

21:55

Не просто дизайн: что скрывает канистра с тремя ручками, кроме удобного хвата

21:31

Россия атакует Украину "Шахедами": дроны летят на столицу, раздаются взрывы

Реклама
21:16

Звезды скоро принесут деньжат: ТОП-3 знака, которые станут богаче в октябре

21:03

Александр Терен заговорил о любви в его жизни: "С опытом приходит понимание"

21:01

США готовят переговоры в Китае - раскрыто, как должна закончиться война в Украине

21:00

На фронте погиб звезда КВН - первые детали

20:46

Украинских водителей начали штрафовать за незаметную отметку в правах: что известно

20:43

"Есть четкие планы": Зеленский заинтриговал заявлением о дальнобойном оружии

20:40

Всего два этапа: садовод рассказала, как подготовить розы к успешной зимовкеВидео

19:49

Почему коты нападают и кусают ноги: стала известна необычная причина

19:36

Украина будет "плавать": регионы накрывают затяжные дожди и пронизывающий ветер

19:34

"Большое сжатие": ученые раскрыли сценарий конца светаВидео

19:34

Днепр это "дымовая завеса": эксперт раскрыл куда враг готовит главный удар

19:27

Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: названо одно условие

19:23

Оказывается, большинство делает не так: как правильно варить яйца

19:03

Почему Путин отказывается от мирных переговоров - посол США в НАТО раскрыл секрет

19:00

Россия на финишной прямой: у Украины есть способ расшатать трон Путинамнение

18:52

Как избавиться от горечи в грибах: только самые опытные грибники знают один нюанс

18:46

Суд вынес вердикт Алиеву: какое наказание понесет экс-игрок "Динамо"

18:25

Как сказать на украинском "брезговать" - правильные аналоги русскому словуВидео

18:06

Найти правильную чашку: школьная головоломка, которую решают только 1% людей

18:05

Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

Реклама
17:38

Терпение лопнуло: жена предателя Джигана бросила его и назвала причину

17:26

Как кошка с собакой: хозяйка показала, как два пушистика копируют поведение друг другаВидео

17:11

Оккупантов громят в "котле": Сырский раскрыл новые детали Добропольской операции

17:06

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

16:59

Можно ли заваривать кофе дважды: стал известен неожиданный ответ

16:45

Секреты красоты Софи Лорен: как в 91 год сохранить молодость и шарм

16:30

Доллар с евро стремительно рванули вверх: появился новый курс валют на 10 октября

16:16

Путин назвал виновных в сбитии азербайджанского гражданского самолета и упомянул Украину

15:52

Когда рождаются духовные проводники: нумерологи назвали ТОП-3 месяца в году

15:47

Нобелевский комитет назвал лауреата премии по литературе: кто им стал

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять