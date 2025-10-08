Трех знаков зодиака накроет волна удачи в октябре - кого ждет фаза счастья

Новый месяц приносит не только осеннюю прохладу, но и шанс для определенных знаков зодиака почувствовать поддержку звезд.

Октябрь 2025 обещает особую удачу трем знакам зодиака / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Октябрь уже вступил в свои права, полностью погружая нас в волшебную атмосферу осени. Золотистая листва, прохладные утра и длинные вечера создают особое настроение для новых начинаний и внутренних открытий. Астрологи Parade отмечают, что этот месяц особенно счастлив для трех знаков зодиака.

Главред узнал, какие знаки зодиака почувствуют особую поддержку Вселенной, удачу, благоприятные события и многообещающие возможности.

Овен

Для Овнов октябрь станет временем очищения и освобождения от того, что сдерживало развитие. Полнолуние в их знаке 7 октября знаменует конец сезона затмений и хаоса, который мог мешать движению вперед. Следующие две недели подарят возможность попрощаться с неудачами и ограничениями. С 22 октября ретроградный Нептун поможет развеять туман в мыслях, позволяя Овнам принимать решения с интуитивной мудростью и уверенностью, что значительно снизит неопределенность и сомнения.

Весы

13 октября Венера войдет в знак Весов, принося обаяние, социальную привлекательность и новые возможности для успеха в отношениях. Сезон Весов продлится большую часть месяца, предоставляя шанс снискать расположение желанных людей. Те, кто родился под этим знаком, будут чувствовать себя комфортно и уверенно в общении, а их харизма поможет привлечь внимание и установить новые романтические или деловые связи. Этот период идеален для флирта, первых свиданий или укрепления существующих отношений.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Октябрь открывает для Скорпионов период активности и видимости. Марс, планета-управитель этого знака, в течение месяца дарит смелость, амбиции и уверенность в собственных силах. С 6 октября Меркурий делает Скорпионов умными и динамичными, способствуя быстрому обучению новым навыкам и укреплению авторитета в профессиональной и личной сфере. С 23 октября, когда Солнце входит в знак Скорпиона, перед ними открываются новые возможности и перспективы, а их авторитет и влияние становятся заметными для окружающих. В этом месяце Скорпионы выступают как главные герои собственной истории, получая заслуженное внимание и вознаграждения за свои усилия.

