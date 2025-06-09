Черная полоса заканчивается: кому из знаков зодиака неделя готовит перемены

Звезды дали важный совет трем представителям зодиакального круга, как с пользой пройти период перемен.

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Гороскоп с 9 по 15 июня / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как начнется неделя у трех знаков

Кому из знаков зодиака звезды подготовили важные перемены

Для трех знаков зодиака черная полоса наконец-то заканчивается. Хоть неделя с 9 по 15 июня может начаться непросто, все же трое счастливчиков преодолеют все трудности. Главред узнал, кому судьба в течение недели подготовила приятные перемены.

Скорпион

Для Скорпионов начало недели будет не совсем удачным, ведь возможны споры с коллегами на работе. В худшем случае, возможно даже увольнение, передает портал Your Tango.

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Астрологи считают, что представители этого знака зодиака не всегда могут предотвратить проблему. Однако, Скорпионы могут контролировать свою реакцию - и если сделают это, то уже пройдут половину пути. Остальные 50% - это налаживание связей с другими людьми для решения конфликтов. Анализ проблем может быть полезными.

Неприятные моменты пройдут со скоростью света и в дальнейшем Скорпионы смогут наслаждаться сюрпризами, которые подбросит судьба в течение недели.

Телец

Тельцы на этой неделе могут столкнуться с трудностями в отношениях, которые могут повлиять на планы и личные проекты. Это может привести даже к переоценке приоритетов. В то же время важно честно и открыто обсудить проблему с партнером, чтобы решить вопросы, которые волнуют друг друга.

Представителям этого знака до конца недели все же стоит ждать положительных изменений в отношениях и на работе.

В целом промежуток с 9 по 15 июня даст возможность Тельцам пересмотреть свою личную жизнь, установить границы и возможно внести определенные коррективы, которые в будущем будут иметь положительные изменения для обоих партнеров.

Лев

Львы, на неделе с 9 июня в ваших личных отношениях возможны определенные напряженные моменты. Это могут быть трудности с партнером или с человеком, который вам нравится. А если вы не в отношениях - недоразумения могут возникнуть с друзьями или другими близкими людьми. Причиной могут стать разные взгляды или недосказанности.

После того, как "пыль уляжется", Львы, вероятно, захотят еще раз поговорить, чтобы определиться, стоит ли сохранять эти отношения и находятся ли они с близким человеком на одной волне. Существует большая вероятность того, что некоторые недоразумения станут открытием чего-то нового, в хорошем смысле.

Как подсказывают звезды, главное не бояться говорить и идти навстречу изменениям, которые уже совсем скоро положительно повлияют на жизнь.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

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