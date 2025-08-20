Укр
"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

Марина Фурман
20 августа 2025, 04:45
Важно принимать перемены с открытым сердцем.
Жизнь трех знаков зодиака изменится к лучшему / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В чью жизнь "придут" перемены
  • Кого из знаков зодиака ждет смена работы и переезд

Вторая половина недели может быть особенной для трех знаков зодиака. Расположение планет указывает на то, что им придется принимать важные решения или столкнуться с событиями, которые перевернут их жизнь с "ног на голову". Главред со ссылкой на Made in Vilnius выяснил, что изменения могут касаться карьеры, отношений или личного развития.

Скорпион

Скорпионам эта неделя может подарить неожиданный шанс, который изменит их жизнь. Интуиция будет особенно сильной, а решения - важными на будущее.

Возможно предложение сменить работу или начать новый проект.

В личных отношениях появится время для важных разговоров.

Совет для Скорпиона: прислушайтесь к своему внутреннему голосу - он поведет вас в правильном направлении.

Козерог

Для Козерогов неделя может стать периодом новых начинаний. Приложенные усилия наконец-то принесут плоды.

В карьере Козероги могут ощутить долгожданный прогресс или признание.

Кроме того, возможен даже долгожданный переезд.

Совет для Козерога: не бойтесь принимать смелые решения - они откроют новые горизонты.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы

Для Рыб эта неделя будет полна эмоциональных переживаний, которые станут толчком к росту. Судьбоносные события могут изменить взгляд на жизнь.

Возможна неожиданная романтическая встреча, а в творчестве - вдохновение, которое может стать началом важного успеха.

Совет для Рыб: принимайте перемены с открытым сердцем - они принесут много ценных уроков.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

