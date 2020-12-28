В чем встречать 2021 год: астролог назвала идеальный вариант

Астролог посоветовала встречать Новый год 2021 в удобной и строгой на вид одежде / Reuters

Российский астролог Василиса Володина посоветовала, в чем встречать 2021 год Быка, и назвала идеальный вариант наряда – строгий на вид и удобный.

Стоит подобрать наряд, который потом можно носить в повседневной жизни, поделилась эксперт в Instagram.

Астролог добавила, что наряд, в котором человек встречает Новый год, не может серьезно повлиять на жизнь, главное – нравиться себе, чувствовать себя уверенно и выглядеть уместно.

Володина отметила, что "баловство" с одеждой на праздник – способ сконцентрировать внимание на самом главном – на важной идее будущего года.

"…2021-й год будет годом… Сатурна – строгости, дисциплины и ограничений, серьезности", – объяснила эксперт.

В чем встречать 2021 – цвета:

– Смесь черного и белого;

– Соединение черного и прозрачного.