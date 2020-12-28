В чем встречать 2021 год: астролог назвала идеальный вариант

Праздничная одежда не влияет серьезно на жизнь, отметила эксперт.
Российский астролог Василиса Володина посоветовала, в чем встречать 2021 год Быка, и назвала идеальный вариант наряда – строгий на вид и удобный.
Стоит подобрать наряд, который потом можно носить в повседневной жизни, поделилась эксперт в Instagram.
Астролог добавила, что наряд, в котором человек встречает Новый год, не может серьезно повлиять на жизнь, главное – нравиться себе, чувствовать себя уверенно и выглядеть уместно.
Володина отметила, что "баловство" с одеждой на праздник – способ сконцентрировать внимание на самом главном – на важной идее будущего года.
"…2021-й год будет годом… Сатурна – строгости, дисциплины и ограничений, серьезности", – объяснила эксперт.
В чем встречать 2021 – цвета:
– Смесь черного и белого;
– Соединение черного и прозрачного.
- Напомним, символ 2021 года – Белый Металлический Бык (символом 2020-го была Металлическая Крыса).
- Считается, что новый символ начнет хозяйничать после того, как 2021-й наступит по китайскому календарю. Восточный Новый год 2021 наступит 12 февраля.
Автор: Екатерина Присяжнюк