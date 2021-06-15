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Что означает имя Мария и кому оно принесет счастье

15 июня 2021, 03:44

Как еще можно называть обладательниц имени Мария, с какими именами у нее совместимость, какая профессия больше всего подойдет для Маши – узнал Главред.

Что означает имя Мария и кому оно принесет счастье
Что означает имя Мария и кому оно принесет счастье / GoodFon

Имя Мария – одно из самых популярных имен в православии. Недаром именины Марии (день ангела Марии 2021) отмечаются 37 раз в году.

Красивые поздравления с Днем ангела Марии – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс и чудные открытки – читайте в нашем материале Именины Марии: как красиво поздравить с Днем ангела Марии.

В честь очередного дня ангела Маши Главред решил выяснить, что означает имя Мария, с какими именами у него совместимость, какая профессия больше всего подойдет Маричке и другие аспекты.

  1. Когда День ангела Марии в 2021 году
  2. Что означает имя Мария и как еще можно называть
  3. Имя Мария в истории
  4. Имя Мария: совместимость и характер
  5. Имя Мария: профессия
  6. Имя Мария: совместимость и эзотерика
  7. Имя Мария на разных языках

Когда День ангела Марии в 2021 году

Именины Маша отмечает:

  • 8, 12 и 31 января,
  • 8, 19 и 25 февраля,
  • 2 и 20 марта,
  • 2, 14, 17, 21 и 25 апреля,
  • 10 и 17 мая,
  • 5, 11, 15, 17, 20, 22, 24 и 25 июня,
  • 17 и 25 июля,
  • 4, 18, 22 и 24 августа,
  • 8, 21 и 28 сентября,
  • 2, 11 и 21 октября,
  • 11 ноября,
  • 15 декабря.

Что означает имя Мария и как еще можно называть

Имя переводится с древнееврейского языка как "любимая" и "желанная" – но в то же время "горькая" и "упрямая".

Вариаций имени довольно много: Маша – пожалуй, самое популярное. Но еще есть: Марийка, Мариша, Муля, Маруся, Мася и Муся, Масята, Марюта и Марюха, Маня и Манюня, Манюся и Манюта, Манюша и Манюха, Манятка и Маняша, Машуня и Машаня, Муня и Мура, Марьюшка и еще с десяток вариантов.

Имя Мария в истории

Как уже отмечалось, это очень популярное в христианстве имя, так как именно его носила Богоматерь – мать Спасителя. Поэтому это имя часто давали и королевам, и простым девочкам из народа.

Самые знаменитые в истории Марии:

  • Мария Магдалина;
  • королева Франции Мария-Антуанетта;
  • королева Шотландии Мария Стюарт;
  • жена декабриста Мария Волконская;
  • знаменитая украинская писательница Мария Вилинская (больше известна под своим псевдонимом Марко Вовчок);
  • великая ученая, французский физик и химик Мария Склодовская-Кюри;
  • оперная певица Мария Каллас;
  • российская актриса Мария Шукшина.

Имя Мария: совместимость и характер

По характеру Мария человек добрый и спокойный. Натура у нее нежная и легкоранимая. Легко проявляет сочувствие и сострадание.

Характер часто толкает Машу на импульсивные поступки, но постоять за себя она может: в ней есть твердость и внутреннее достоинство.

Маша очень ответственная, любит нянчить детей и отлично справляется с домашними делами. Есть чувство стиля. Трудолюбива.

Из Марии получается верная жена и очень преданная мать. Для семейного счастья ей нужно завести хотя бы одного ребенка. Дети маму Машу любят – а вот мужья бывают ей неверны, их измены она переживает тяжело.

В плане здоровья ей стоит поберечь горло и нервную систему, с возрастом – начать следить за давлением.

Имя Мария: профессия

Мария – отличный организатор. Поэтому ей подойдут профессии, что связаны с административной работой и где нет жесткого подчинения и тотального контроля.

Марии отлично проявляют себя в педагогике, бизнесе и медицине.

Маша любит жить по средствам, она не транжирка.

Имя Мария: совместимость и эзотерика

Имя Мария отлично подойдет таким представителям зодиакального круга, как Телец, Дева, Скорпион и Рыбы.

Ее талисман – голубь, а камень – алмаз, цвет имени – сиренево-красный.

Отлично складываются отношения у Марии с владельцами имени: Анатолий, Александр, Андрей, Валентин, Виктор и Виталий, Вячеслав, Григорий и Глеб, Ефрем, Зиновий, Иларион и Иосиф, Корнилий, Матвей и Моисей, Парамон, Роман и Ростислав, Савелий и Семен, Федор.

Могут быть проблемы с носителями имени: Гордей, Феликс, Ираклий, Дмитрий, Никанор и Ярослав.

Имя Мария на разных языках

  • На украинском – Марія (Маричка)
  • На русском – Мария
  • На английском – Мэри
  • По-французски – Мари
  • На татарском – Мариам
  • По-венгерски – Мариа
  • На финском – Мери
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