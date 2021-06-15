Что означает имя Мария и кому оно принесет счастье

Как еще можно называть обладательниц имени Мария, с какими именами у нее совместимость, какая профессия больше всего подойдет для Маши – узнал Главред.
Имя Мария – одно из самых популярных имен в православии. Недаром именины Марии (день ангела Марии 2021) отмечаются 37 раз в году.
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В честь очередного дня ангела Маши Главред решил выяснить, что означает имя Мария, с какими именами у него совместимость, какая профессия больше всего подойдет Маричке и другие аспекты.
- Когда День ангела Марии в 2021 году
- Что означает имя Мария и как еще можно называть
- Имя Мария в истории
- Имя Мария: совместимость и характер
- Имя Мария: профессия
- Имя Мария: совместимость и эзотерика
- Имя Мария на разных языках
Когда День ангела Марии в 2021 году
Именины Маша отмечает:
- 8, 12 и 31 января,
- 8, 19 и 25 февраля,
- 2 и 20 марта,
- 2, 14, 17, 21 и 25 апреля,
- 10 и 17 мая,
- 5, 11, 15, 17, 20, 22, 24 и 25 июня,
- 17 и 25 июля,
- 4, 18, 22 и 24 августа,
- 8, 21 и 28 сентября,
- 2, 11 и 21 октября,
- 11 ноября,
- 15 декабря.
Что означает имя Мария и как еще можно называть
Имя переводится с древнееврейского языка как "любимая" и "желанная" – но в то же время "горькая" и "упрямая".
Вариаций имени довольно много: Маша – пожалуй, самое популярное. Но еще есть: Марийка, Мариша, Муля, Маруся, Мася и Муся, Масята, Марюта и Марюха, Маня и Манюня, Манюся и Манюта, Манюша и Манюха, Манятка и Маняша, Машуня и Машаня, Муня и Мура, Марьюшка и еще с десяток вариантов.
Имя Мария в истории
Как уже отмечалось, это очень популярное в христианстве имя, так как именно его носила Богоматерь – мать Спасителя. Поэтому это имя часто давали и королевам, и простым девочкам из народа.
Самые знаменитые в истории Марии:
- Мария Магдалина;
- королева Франции Мария-Антуанетта;
- королева Шотландии Мария Стюарт;
- жена декабриста Мария Волконская;
- знаменитая украинская писательница Мария Вилинская (больше известна под своим псевдонимом Марко Вовчок);
- великая ученая, французский физик и химик Мария Склодовская-Кюри;
- оперная певица Мария Каллас;
- российская актриса Мария Шукшина.
Имя Мария: совместимость и характер
По характеру Мария человек добрый и спокойный. Натура у нее нежная и легкоранимая. Легко проявляет сочувствие и сострадание.
Характер часто толкает Машу на импульсивные поступки, но постоять за себя она может: в ней есть твердость и внутреннее достоинство.
Маша очень ответственная, любит нянчить детей и отлично справляется с домашними делами. Есть чувство стиля. Трудолюбива.
Из Марии получается верная жена и очень преданная мать. Для семейного счастья ей нужно завести хотя бы одного ребенка. Дети маму Машу любят – а вот мужья бывают ей неверны, их измены она переживает тяжело.
В плане здоровья ей стоит поберечь горло и нервную систему, с возрастом – начать следить за давлением.
Имя Мария: профессия
Мария – отличный организатор. Поэтому ей подойдут профессии, что связаны с административной работой и где нет жесткого подчинения и тотального контроля.
Марии отлично проявляют себя в педагогике, бизнесе и медицине.
Маша любит жить по средствам, она не транжирка.
Имя Мария: совместимость и эзотерика
Имя Мария отлично подойдет таким представителям зодиакального круга, как Телец, Дева, Скорпион и Рыбы.
Ее талисман – голубь, а камень – алмаз, цвет имени – сиренево-красный.
Отлично складываются отношения у Марии с владельцами имени: Анатолий, Александр, Андрей, Валентин, Виктор и Виталий, Вячеслав, Григорий и Глеб, Ефрем, Зиновий, Иларион и Иосиф, Корнилий, Матвей и Моисей, Парамон, Роман и Ростислав, Савелий и Семен, Федор.
Могут быть проблемы с носителями имени: Гордей, Феликс, Ираклий, Дмитрий, Никанор и Ярослав.
Имя Мария на разных языках
- На украинском – Марія (Маричка)
- На русском – Мария
- На английском – Мэри
- По-французски – Мари
- На татарском – Мариам
- По-венгерски – Мариа
- На финском – Мери