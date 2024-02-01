Что ждет Овнов в феврале 2024 года: гороскоп от Анжелы Перл

В конце января Плутон поменял знак, поэтому большие перемены ждут Овнов в течение всего года.

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Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Овнов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 20 января Плутон поменял знак - это планета больших перемен и трансформаций в жизни каждого из нас.

"И когда такая огромная мощная планета, как Плутон, переходит из одного дома гороскопа в другой, то и события происходят и по первому дому, и по второму. У вас Плутон вышел из 10-го дома, в котором он был 15 лет - с 2008 года. Это сектор статуса, работы, карьеры, целей и достижений. Ваши цели могут поменяться в этом году. С 2 сентября по 20 ноября вы в последний раз будете доделывать, менять, переделывать, завершать, заканчивать. У многих у многих Овнов поменяется статус: брак, развод, один бизнес вы закроете и откроете новый", - сказала Перл.

По ее словам, все, что касается карьеры, профессии, скорее всего, будет меняться. Возможен карьерный рост, повышение по службе.

Плутон войдет в 11-й дом гороскопа, это сектор будущего и получения результатов за прошлые годы. Например, вы долго над чем-то работали, инвестировали во что-то, а теперь получите результат.

6 февраля Меркурий встречается с Плутоном. Овны получат важную новость, состоится знакомство, вы получите документы.

9 февраля - новолуние. Какой-то человек войдет в вашу жизнь. Родится новая идея, начнется проект, появится мощная энергия.

14 февраля Овны проявят активность в личной жизни и романтических отношениях.

17 февраля вы сможете закончить то, что не удавалось завершить ранее - теперь обе стороны будут согласны. Например, это может быть заключение сделки или начало романтических отношений.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 февраля Овны больше времени будут проводить дома. Вы будете очень заняты и времени на встречи с другими людьми не хватит. Есть риск заболеть, предупредила астролог.

24 февраля - полнолуние. Овны могут поменять режим своей жизни, заняться спортом, начать писаться правильно. Возможны перемены на работе: смена графика, увольнение, появление ассистента. Не исключено, что вы начнете работать на дому.

Подробный гороскоп для Овнов на февраль 2024 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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