Даже ключи от квартиры: три знака зодиака, которым можно доверить все

Сергей Кущ
20 марта 2026, 20:35
Их объединяют честность, ответственность и желание поддерживать близких людей.
Три знака зодиака, которым можно доверить все
Три знака зодиака, которым можно доверить все / Коллаж Главред, фото: pexels.com

  • Дев часто называют настоящими помощниками зодиака
  • Козероги часто кажутся спокойными и сдержанными, но за этим скрывается невероятная надежность

Не всем людям одинаково легко доверять. Однако астрологи считают, что среди представителей зодиакального круга есть знаки, которые отличаются особой честностью, надежностью и верностью. Они редко подводят близких и всегда стараются держать слово. Вот три знака зодиака, которым окружающие доверяют чаще всего.

Телец — верный друг

Телец часто напоминает большое теплое одеяло — рядом с ним спокойно и безопасно. Люди этого знака известны своей надежностью и преданностью. Если Телец рядом, можно быть уверенным: он не исчезнет в трудный момент.

Представители этого знака умеют проявлять заботу даже без лишних слов. Они чувствуют, когда близким нужна поддержка, и часто помогают простыми, но очень искренними поступками.

С точки зрения астрологии Телец находится под влиянием Венеры — планеты любви и гармонии. Именно поэтому люди этого знака ценят честность, верность и стабильность в отношениях. Телец предпочитает говорить правду, даже если она непростая, потому что искренность для него важнее всего.

Дева — честный советчик

Дев часто называют настоящими помощниками зодиака. Они любят поддерживать людей и готовы тратить время на то, чтобы объяснить, подсказать или помочь разобраться в сложной ситуации.

Если вам нужен честный совет, Дева — один из лучших собеседников. Она не станет говорить то, что приятно услышать, если это не соответствует правде. Девы ценят искренность и стараются действовать максимально честно.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Этот знак управляется Меркурием — планетой коммуникации и мышления. Поэтому Девы умеют ясно выражать мысли, давать полезные советы и терпеливо объяснять сложные вещи. Их надежность и честность делают их людьми, которым легко доверять.

Козерог — надежная опора

Козероги часто кажутся спокойными и сдержанными, но за этим скрывается невероятная надежность. Их можно сравнить со скалой в реке — устойчивой и неподвижной, несмотря на любые обстоятельства.

Астрология объясняет эту черту влиянием Сатурна — планеты дисциплины и структуры. Именно поэтому Козероги отличаются трудолюбием, серьезным отношением к обязательствам и высокой степенью надежности.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" без США, Кремль пытается ослабить Альянс изнутри

Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" без США, Кремль пытается ослабить Альянс изнутри

РФ предлагала США "сделку" по Украине и Ирану - что ответил Трамп

РФ предлагала США "сделку" по Украине и Ирану - что ответил Трамп

Будет мороз и пойдут дожди: неожиданный прогноз погоды

Будет мороз и пойдут дожди: неожиданный прогноз погоды

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" без США, Кремль пытается ослабить Альянс изнутри

Равноденствие изменит жизнь четырех знаков зодиака - кто среди счастливчиков

Ограничения коснутся почти всех: график отключения света на 21 марта в Сумах

Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головокВидео

Даже ключи от квартиры: три знака зодиака, которым можно доверить все

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
Снег с дождем обрушится на Львовщину: синоптики предупредили о непогоде

РФ предлагала США "сделку" по Украине и Ирану - что ответил Трамп

Реальная неожиданность: какими будут цены на яйца на Пасху

Будет мороз и пойдут дожди: неожиданный прогноз погоды

Как удары по Ирану влияют на Россию и глобальную безопасность: Коваленко раскрыл подробностимнение

США не зря сняли санкции из РФ: Андрусив раскрыл задумку Трампа

Снижает физнагрузку: ВСУ начали испытания первых экзоскелетов на фронте

Их исказили и вытеснили в СССР: о каких колоритных украинских словах идет речь

Выражение "сколько душе угодно" является ошибкой - как сказать на украинскомВидео

Короля подозревают в путешествиях во времени: что не так с его обувью

В ресторанах заметили скрытые сборы: клиенты начали проверять чекиВидео

Тепло не придет: какая погода ожидается в Тернопольской области на выходных

В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей – детали

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

Умер Чак Норрис: главные мемы и феномен актераФото

Исчезает с прилавков: в Украине дефицит популярного овоща, цены взлетели

ВСУ нанесли удар по важному объекту в РФ: подробности от Генштаба

Чак Норрис умер: семья актера сделала официальное заявление

Кому 21 марта нужно молиться об исцелении: какой церковный праздник

Можно ли есть мясо во время Великого поста - священник рассказал всю правдуВидео

"Переживает за дочь": Киркоров дал смелое обещание Ани Лорак

На Марсе заметили "пирамиду" размером с египетскую: загадка разделила ученых

"По живому": Королеву экстренно прооперировали

Осторожно с банкоматами: туристка раскрыла опасную ошибкуВидео

В Житомирскую область возвращается тепло: какая температура ожидается в выходные

Меган Маркл показала редкое фото дочери Лилибет

Кто имеет преимущество на перекрестке: тест по ПДД ставит водителей в тупикВидео

Космический и мраморный эффект за копейки: чем покрасить яйца на ПасхуВидео

Мозговая трогательно поздравила старшую дочь и показала редкое фото с ней

Минус $16млн: ВСУ сбили вражеский вертолёт Ка-52 FPV-дроном - экипаж уничтоженФото

Накипь исчезнет за считанные минуты: что нужно налить в чайник вместо уксуса

Популярный артист признался в романе после скандального развода - детали

США просят о помощи на Ближнем Востоке: Зеленский озвучил позицию Украины

Закуска из свеклы, которую будут есть все: рецепт шикарного блюда на Пасху

"Россия не побеждает": Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине

"Всех загребли, и меня с ними": Могилевская оказалась в передряге

Притворился раненым: хитрый трюк кота ради угощения рассмешил хозяйкуВидео

Разочаруют урожаем и качеством клубней: какие сорта картофеля лучше не садить этой весной

В России вспыхнули протесты: люди перекрыли дороги полиции, начались задержания

"Сердце остановилось": скончался Почетный Патриарх ПЦУ Филарет

Выглядит красиво, но есть подвох: какое дерево не стоит сажать в саду

Снег и заморозки до -3 градусов: Украину накроет мощный антициклон

Люди были поражены, узнав правду о джинсах: все дело в карманах

Путинистка Королева "спалила" Леонтьева в США — в каком он состоянии

Что на самом деле делает оберег, а что - талисман: объяснение эксперта

