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Деловой гороскоп на сентябрь-2023: астролог Влад Росс рассказал, кого ждет успех

Дмитрий Видоменко
26 августа 2023, 10:31 обновлено 26 августа, 10:35
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Как говорит астролог Влад Росс, что в сентябре важно не принимать решения в одиночку, а обязательно нужно обращаться за советом к другим.
Астрология, Росс
Если человек нуждается в работе, то ему нужно заниматься этим вопросом во второй половине сентября, считает Росс / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Сентябрь нынешнего года станет лучшим временем для создания делового партнерства и создания деловой пары. Об этом известный астролог Влад Росс рассказал в комментарии Главреду.

"Планета деловой активности Марс в сентябре 2023 года будет идти по знаку Весы, то есть будет в ослабленном состоянии, не выделяясь особыми точными аспектами. Но это, пожалуй, самое лучшее время для делового партнерства и создания деловой пары. Марс в Весах находится в изгнании, это один из самых неуютных знаков для планеты деловой активности и военных действий. К слову, поэтому на фронте могут быть как колебания, так и неожиданные прорывы. Сентябрь во многом будет поворотным месяцем для украинцев, особенно когда Меркурий станет директным. 25-30 сентября могут быть совершенно неожиданные ситуации, особенно вблизи полнолуния, а связаны они будут с Ураном", ‒ сказал он.

Росс говорит, что в сентябре важно не принимать решения в одиночку, а обязательно нужно обращаться за советом к другим.

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"Однако из прохождения Марса по знаку Весы может быть извлечена польза. В сентябре дела будут идти в гору, если вы будете действовать вместе с кем-то, разделять обязанности, делегировать решение различных важных задач. Главное – не решать все в одиночку, а просить помощи и совета у других. Если вы планируете новое дело, то подумайте много раз, ведь сентябрь – это время ретроградных планет. Только после 17-го числа можно будет вздохнуть свободнее и организовать что-то новое, а еще лучше сделать это в 20-х числах сентября. По возможности лучше не начинать вообще ничего важного, а отправиться отдыхать", ‒ сказал астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если человек нуждается в работе, то ему нужно заниматься этим вопросом уже во второй половине месяца, считает Росс.

"Тем, кто сейчас находится в поиске работы, могу посоветовать в сентябре 2023-го очень осторожно подходить к переговорам, ведению интервью, оформлению документов, выполнению пробных заданий вплоть до 18 сентября. Если устроиться на работу до 17 числа, то, скорее всего, вы найдете временную работу, а не постоянную. Если вы хотите постоянную, то лучше приступать к новой работе в конце месяца, в 20-х числах, иначе можно очень скоро разочароваться и сменить работу снова. Найдутся и те, кому повезет, но в целом этот период не слишком удачен, потому лучше делать ставку на вторую половину сентября", ‒ сказал он.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

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астрология Влад Росс
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