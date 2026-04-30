Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие перемены

Для Скорпионов начинается месяц, который заставит их пересмотреть свою жизнь. Детали раскрыла Анжела Перл.

Гороскоп на май 2026 для Скорпионов - прогноз Анжелы Перл

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2026 для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, май начинается с грандиозного события — полнолуния 1 числа в знаке Скорпиона.

"Такое случается лишь раз в году, и это полнолуние станет для вас ключевым. Оно высветит ваш путь, ваши истинные намерения и заставит задуматься: "Кто я? Чего я хочу на самом деле? Что дальше?". Полнолуние 1 мая затрагивает ось отношений. Это время пересмотреть не только то, как вы относитесь к себе, но и как вы позволяете другим людям (партнерам, друзьям, организациям) обращаться с вами. Умеете ли вы говорить "нет"?", - объяснила специалист.

Возможно, вы внезапно решитесь на смену имиджа, фамилии или паспорта, начнете ходить в спортзал или бросите курить.

Сильнее всего влияние полнолуния почувствуют Скорпионы, родившиеся с 3 по 5 ноября, а также те, у кого асцендент или Луна находятся в 10–12 градусах Скорпиона. Вас ждут дополнительные новости, касающиеся дома или работы.

4 мая Меркурий входит в седьмой дом гороскопа. До 18 мая вы станете невероятно общительны. Это отличное время для переговоров, собеседований, работы с клиентами или серьезного разговора с любимым человеком. Ожидайте много звонков, переписок (например, с риелторами или юристами) и новых знакомств.

6 мая управитель Скорпиона Плутон разворачивается в ретроградное движение в четвертом доме. Плутон — планета трансформаций, и его ретроградная фаза продлится до 16 октября. В этот период на паузу могут встать вопросы, связанные с недвижимостью, семьей или переездом. Это время глубоких раздумий о том, где и с кем вы хотите жить.

16 мая — новолуние в седьмом доме гороскопа. Ждите появления новых людей в вашем окружении. Это может быть новый бизнес-партнер, юрист, бухгалтер или начало романтических отношений. Также возможны новости о контрактах или сделках купли-продажи.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

18–22 мая — время финансовых сюрпризов. Меркурий, а затем и Солнце входят в восьмой дом и соединяются с Ураном. Ждите неожиданные новости о деньгах, налогах, наследстве, страховках или кредитах. Возможно, появится инвестор, готовый вложиться в ваш бизнес. Это также время, когда вы можете успешно воспользоваться чужими ресурсами или связями.

С 19 мая фокус сместится на активное взаимодействие с партнерами. Возможны совместные поездки с мужем, женой или близкой подругой.

20 мая Венера входит в девятый дом. Это прекрасное время для всего международного. Ждите подарков из-за границы, новостей из университетов или знакомства с иностранцем. Возможно, у вас будут брать интервью или вы станете лицом рекламной кампании.

31 мая — денежное полнолуние для Скорпионов. Если начало месяца было связано с отношениями, то конец — с вашими личными ресурсами. Высветится ситуация с зарплатой, доходом от бизнеса или крупными покупками для дома.

"Это полнолуние также напомнит о ценности вашего тела. Хватает ли вам энергии? Не загоняете ли вы себя работой с утра до ночи? 31 мая станет ясно, пора ли менять режим питания и находить время для восстановления сил", - резюмировала астролог.

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

