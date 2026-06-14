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Устроят скандал из-за пустяка: три самых нетерпеливых знака зодиака

Анна Ярославская
14 июня 2026, 04:29
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Некоторые люди все время спешат, другие — всегда сохраняют железный эмоциональный контроль. Как характер зависит от знака зодиака?
гороскоп
Астрологи назвали тройку самых нетерпеливых знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие три знака зодиака ненавидят рутину и жаждут всего и сразу
  • Кто из представителей зодиакального круга сохраняет покой в хаосе
  • Как Овны, Стрельцы и Водолеи реагируют на любые задержки

Одни люди готовы спокойно ждать результата неделями, а другие начинают нервничать уже через несколько минут. Астрологи считают, что вспыльчивость и склонность к нетерпению может быть связана со знаком зодиака. Некоторые представители зодиакального круга привыкли действовать быстро, не любят промедления и хотят получать желаемое здесь и сейчас. Другие же — их полные противоположности и способны действовать на окружающих как охлаждающий компресс.

Какой знак зодиака самый нетерпеливый: назван топ-3

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

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Жизнь для Стрельца — это губка, из которой он твердо намерен выжать всё до последней капли. Представители этого знака зодиака — любители свободы и всегда находятся в движении. Их так и тянет рисковать и гоняться за острыми ощущениями, о которых не стыдно будет рассказать внукам.

Стрельцы ненавидят рутину. Они всегда готовы поднять паруса навстречу новому приключению и отчаянно отвергают любого, кто попытается удержать их корабль на якоре, пишет PureWow.

Водолей (20 января — 18 февраля)

С одной стороны, Водолеи — блестящие интеллектуалы, с другой — упрямые всезнайки. Водолеи устремлены в будущее (порой настолько, что кажется, будто они переместились к нам из другого измерения).

Их жутко бесит, что весь остальной мир плетется позади вместо того, чтобы наконец догнать их прогрессивные идеалы. У Водолея нет времени на чужую некомпетентность — он занят строительством глобальной утопии.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Мгновенное удовлетворение желаний — это главное удовольствие для Овна. Этот огненный знак живет импульсами и берется за любое дело с яростной неотложностью. Ничто не разжигает в них праведный гнев сильнее, чем нерешительный друг, который мучительно долго выбирает фильм для просмотра или наряд, чтобы просто дойти до почтового ящика.

Овны созданы для действий и терпеть не могут увязать в деталях. Из-за такого нетерпения в сочетании с их прямолинейностью огненные тирады неизбежны. Впрочем, Овны остынут сразу же, как только исполнится их желание.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Кто из знаков зодиака самый терпеливый

Телец (20 апреля — 20 мая)

Для Тельца жизнь создана для того, чтобы смаковать её. Эти люди прочно стоят на земле, они практичны и рассудительны.

Тельцы прекрасно понимают, что перепутанный заказ в кофейне — это не конец света. Вместо того чтобы сокрушаться о потерянном времени или отчитывать растерянного бариста, невозмутимый Телец просто вежливо попросит переделать напиток.

В целом, мало что в этой жизни способно заставить его потерять самообладание.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Эмпатичные Рыбы тонко чувствуют скрытые драмы и переживания других людей. Они способны заглянуть глубже нашей поверхностной реальности и уловить скрытые эмоции. Там, где другой водитель стал бы сигналить, подрезать и сыпать проклятиями в адрес машины, которая медленно едет по скоростной полосе, Рыбы проявят великодушие.

Рыбы умеют смотреть дальше собственных эгоистичных потребностей, фокусируясь на благе окружающих.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги — это строгие и рассудительные отцы всего зодиакального круга. Они руководствуются зрелостью и демонстрируют железный эмоциональный контроль. Они ни за что не позволят досадной ситуации — вроде получасового ожидания в очереди к стоматологу — вывести себя из равновесия. Вместо этого Козерог выжмет максимум из каждой минуты: ответит на рабочие письма, почитает новости и распишет меню ужинов на две недели вперед.

Если Козерог видит цель на горизонте, он готов немного потерпеть ради результата. Терпение для дисциплинированных Козерогов — всего лишь очередной экзамен, который они обязаны сдать на отлично.

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О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

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