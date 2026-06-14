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Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

Мария Николишин
14 июня 2026, 03:00
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Астрологи говорят, что энергия Земной Козы оказывает успокаивающее воздействие.
Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены
Кому улыбнется удача / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие три знака зодиака окажутся под защитой удачи
  • Почему отказ от лишнего принесет успех

Три китайских знака зодиака привлекут к себе удачу и процветание уже 14 июня. Астрологи отмечают, что воскресенье – День извлечения с энергией Земной Козы.

Что интересно, это именно тот день, когда жизнь становится намного лучше. Что-то заканчивается или просто перестает занимать место в голове, поэтому сил и энергии становится больше, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Каких знаков зодиака ждет настоящее процветание

Коза

14 июня вы наконец-то вычеркнете что-то из своего ментального списка дел. Вы можете провести разговор, которого избегали, или сделать то, что обещали себе. Сразу после этого ваше настроение улучшится, и вы вернете часть своей энергии.

Свинья

В воскресенье вы поймете, что есть цель или та версия себя, которую вы переросли. Вы не признавались себе в этом, но наступает момент, когда невозможно это игнорировать. Как только вы перестанете гнаться за старой версией успеха, то сможете построить ту, которая действительно сработает.

Собака

В этот день вы что-то удалите из своей жизни. Это может быть даже заметка в телефоне или старый скриншот. В любом случае, это станет напоминанием о ситуации, которую давно нужно было забыть. После этого весь стресс исчезнет, и вы наконец вернете себе спокойствие.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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