Деньги польются рекой: астролог назвал самые прибыльные дни ноября 2023

Венера подскажет, с кем стоит иметь дело, чтобы увеличить доходы особенно в партнёрской работе и бизнесе, говорит гороскоп.

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Влад Росс назвал самые денежные дни ноября 2023 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН, depositphotos.com/ua

Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2023 и рассказал, какие дни месяца станут самыми удачными в финансовом плане и когда лучше всего проводить переговоры.

По словам специалиста, Венера - планета финансов и любви - 8 ноября перейдёт в знак Весы. После этой даты необходимо проводить все важные переговоры, касающиеся финансовых дел.

"До этого, 1-4 ноября, Венера успеет сделать напряжённый аспект с Нептуном - планетой иллюзий, обманов и предательства. В эти дни возможные серьёзные обманы, будет казаться, что вы просто притягиваете плохие события: потерю денег, воровство и мошенничество. В эти дни будет рискованно ходить за покупками или отовариваться в интернет-магазинах, так как есть риск обмануться в своих ожиданиях" - сказал Росс в интервью Главреду.

После 8 ноября Венера подскажет, с кем стоит иметь дело в целях увеличения доходов, особенно в партнёрской работе и бизнесе.

"Новая партнёрская работа будет иметь весомый финансовый результат благодаря приложенным усилиям. Поэтому подумайте о том, с кем бы вы могли объединить свои силы для заработка", - сказал он.

Росс добавил, что в ноябре Венера будет гармоничной, а это значит, что резких неприятностей в плане финансов не будет.

"С 9 ноября, когда Венера перейдёт в Весы, можно вступать в брак", - сказал Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите видеоверсию гороскопа на ноябрь 2023 года от астролога Влада Росса:

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