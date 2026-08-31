Деньги, успех и новый уровень: что карты Таро сулят Скорпионам в сентябре 2026

Читайте в материале:
- Почему сентябрь станет месяцем публичного признания и расширения возможностей
- На какие неожиданности, смену планов и вопросы здоровья стоит обратить внимание
- Будут ли деньги у Скорпионов в сентябре
Известный астролог и таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Скорпион.
В первый месяц осени представителей этого знака ждут публичные победы, яркие начинания, расширение финансовых возможностей и выход на совершенно новый уровень.
Таро-прогноз для Скорпионов на сентябрь 2026
Шестёрка Жезлов - Таро значение
Карта публичного успеха и триумфа. Вы будете в центре внимания, вас будут слушать и слышать. Что бы ни происходило - сдача экзамена, публичное выступление или судебное разбирательство - победа останется за вами. Вы докажете свою правоту и добьётесь желаемого. Также возможно посещение яркого мероприятия или выступления, рассказала специалист на своем Youtube-канале.
Башня - Таро значение
Внезапная смена планов. События могут пойти не так, как планировалось, поэтому приспосабливаться придётся буквально на ходу. Карта под управлением Марса предупреждает о возможной агрессивности среды: будьте аккуратны за рулём и берегите себя от мелких бытовых травм.
Королева Пентаклей - Таро значение
Помощь или взаимодействие с практичной женщиной земной стихии (Телец, Дева или Козерог). Это может быть ваша мама, подруга, коллега или босс. Также карта указывает на контакты со специалистами финансовой сферы - сотрудницей банка при оформлении кредита, бухгалтером или представителем страховой компании.
Четвёрка Мечей - Таро значение
Карта отдыха, паузы и восстановления ресурсов. Сделайте перерыв, сходите на массаж, побудьте у воды или съездите в ретрит. Также карта может означать плановое обследование в клинике или посещение близкого человека в больнице. Если вы планируете операции, лучше провести их в сентябре, пока нет ретроградных фаз Венеры и Меркурия.
Шут (Дурак) - Таро значение
Старт с чистого листа, начало абсолютно нового жизненного цикла. Вы можете отправиться в место, где никогда не были, выйти на новую работу или решиться на нестандартный шаг. Возможны неожиданные новости от детей, смена школы/детского сада или знакомство с человеком из другой страны и культуры.
Паж Кубков - Таро значение
Приятное и эмоциональное предложение, подарок или запуск вдохновляющего проекта. В личной жизни - старт тёплых отношений (возможно, с человеком младше вас по возрасту).
Тройка Кубков - Таро значение
Праздничная карта радости, девичника и приятных встреч по душам. Символизирует рождение чего-то нового: ребёнка, бизнеса, книги или картины. Повод для празднования и отличного настроения в кругу единомышленников.
Шестёрка Пентаклей - Таро значение
Замечательная карта финансовых поступлений и поддержки. Ожидайте прибыль, выплату алиментов, назначение стипендии, получение пособий, наследства или просто щедрый подарок от близких.
Двойка Пентаклей - Таро значение
Активный финансовый круговорот. Вам предстоит балансировать между доходами и расходами, оформлять сделки, переводить средства или вести дела с бизнес-партнёрами и клиентами.
Туз Жезлов - Таро значение
Единица - это всегда открытие новых дверей. Вас ждёт мощный прилив энергии, новая должность, запуск перспективного дела или появление жгучего желания, которое вы начнёте воплощать.
Паж Пентаклей - Таро значение
Первые финансовые плоды или старт нового дела. Карта указывает на инвестиции в обучение (своё или детей), начало изучения новой профессии или открытие небольшого бизнеса.
Тройка Пентаклей - Таро значение
Командная работа и творческий процесс. Ремонт, дизайн, организация фотосессий, привлечение мастеров или бригады. Карта означает, что ваша мастерская работа или обучение в группе принесут отличный финансовый результат.
Паж Мечей - Таро значение
Карта анализа, сбора информации и планирования будущего. Вы будете внимательно изучать чужой опыт, присматриваться к деталям и просчитывать свои дальнейшие действия.
Тройка Кубков (повторно) - Таро значение
Карта праздника выпадает снова. Вас ждёт прекрасное общение, новые тёплые знакомства, вступление в клуб по интересам или душевные встречи.
Маг - Таро значение
Старший Аркан под номером один. В связке с Тузом Жезлов он даёт вам колоссальную силу. Вы способны творить свою жизнь собственными руками. Время проявлять инициативу, работать (в том числе через интернет) и быть уверенными в своих силах.
Семёрка Жезлов - Таро значение
Выстраивание и жесткая защита личных границ. Вы четко дадите понять окружению: "Со мной так нельзя, это моё пространство". Также возможна защита дома от негатива или поездка за границу.
Двойка Жезлов - Таро значение
Прекрасный финал расклада. Карта масштабирования и расширения горизонтов. Вы выходите на новый уровень: это может быть открытие второго филиала бизнеса, покупка недвижимости в другом городе/стране, романтическая поездка, постоянное общение с партнером на расстоянии или успешные переговоры.
Смотрите видео - Таро-прогноз для Скорпионов на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:
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