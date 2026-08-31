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Деньги, успех и новый уровень: что карты Таро сулят Скорпионам в сентябре 2026

Анна Ярославская
31 августа 2026, 12:37
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Первый месяц осени перевернет планы Скорпионов. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл
Гороскоп Таро для Скорпионов на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / скриншот

Читайте в материале:

  • Почему сентябрь станет месяцем публичного признания и расширения возможностей
  • На какие неожиданности, смену планов и вопросы здоровья стоит обратить внимание
  • Будут ли деньги у Скорпионов в сентябре

Известный астролог и таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Скорпион.

В первый месяц осени представителей этого знака ждут публичные победы, яркие начинания, расширение финансовых возможностей и выход на совершенно новый уровень.

видео дня

Таро-прогноз для Скорпионов на сентябрь 2026

Шестёрка Жезлов - Таро значение

Карта публичного успеха и триумфа. Вы будете в центре внимания, вас будут слушать и слышать. Что бы ни происходило - сдача экзамена, публичное выступление или судебное разбирательство - победа останется за вами. Вы докажете свою правоту и добьётесь желаемого. Также возможно посещение яркого мероприятия или выступления, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Башня - Таро значение

Внезапная смена планов. События могут пойти не так, как планировалось, поэтому приспосабливаться придётся буквально на ходу. Карта под управлением Марса предупреждает о возможной агрессивности среды: будьте аккуратны за рулём и берегите себя от мелких бытовых травм.

Королева Пентаклей - Таро значение

Помощь или взаимодействие с практичной женщиной земной стихии (Телец, Дева или Козерог). Это может быть ваша мама, подруга, коллега или босс. Также карта указывает на контакты со специалистами финансовой сферы - сотрудницей банка при оформлении кредита, бухгалтером или представителем страховой компании.

Четвёрка Мечей - Таро значение

Карта отдыха, паузы и восстановления ресурсов. Сделайте перерыв, сходите на массаж, побудьте у воды или съездите в ретрит. Также карта может означать плановое обследование в клинике или посещение близкого человека в больнице. Если вы планируете операции, лучше провести их в сентябре, пока нет ретроградных фаз Венеры и Меркурия.

Шут (Дурак) - Таро значение

Старт с чистого листа, начало абсолютно нового жизненного цикла. Вы можете отправиться в место, где никогда не были, выйти на новую работу или решиться на нестандартный шаг. Возможны неожиданные новости от детей, смена школы/детского сада или знакомство с человеком из другой страны и культуры.

Паж Кубков - Таро значение

Приятное и эмоциональное предложение, подарок или запуск вдохновляющего проекта. В личной жизни - старт тёплых отношений (возможно, с человеком младше вас по возрасту).

Тройка Кубков - Таро значение

Праздничная карта радости, девичника и приятных встреч по душам. Символизирует рождение чего-то нового: ребёнка, бизнеса, книги или картины. Повод для празднования и отличного настроения в кругу единомышленников.

Шестёрка Пентаклей - Таро значение

Замечательная карта финансовых поступлений и поддержки. Ожидайте прибыль, выплату алиментов, назначение стипендии, получение пособий, наследства или просто щедрый подарок от близких.

Двойка Пентаклей - Таро значение

Активный финансовый круговорот. Вам предстоит балансировать между доходами и расходами, оформлять сделки, переводить средства или вести дела с бизнес-партнёрами и клиентами.

Туз Жезлов - Таро значение

Единица - это всегда открытие новых дверей. Вас ждёт мощный прилив энергии, новая должность, запуск перспективного дела или появление жгучего желания, которое вы начнёте воплощать.

Паж Пентаклей - Таро значение

Первые финансовые плоды или старт нового дела. Карта указывает на инвестиции в обучение (своё или детей), начало изучения новой профессии или открытие небольшого бизнеса.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Тройка Пентаклей - Таро значение

Командная работа и творческий процесс. Ремонт, дизайн, организация фотосессий, привлечение мастеров или бригады. Карта означает, что ваша мастерская работа или обучение в группе принесут отличный финансовый результат.

Паж Мечей - Таро значение

Карта анализа, сбора информации и планирования будущего. Вы будете внимательно изучать чужой опыт, присматриваться к деталям и просчитывать свои дальнейшие действия.

Тройка Кубков (повторно) - Таро значение

Карта праздника выпадает снова. Вас ждёт прекрасное общение, новые тёплые знакомства, вступление в клуб по интересам или душевные встречи.

Маг - Таро значение

Старший Аркан под номером один. В связке с Тузом Жезлов он даёт вам колоссальную силу. Вы способны творить свою жизнь собственными руками. Время проявлять инициативу, работать (в том числе через интернет) и быть уверенными в своих силах.

Семёрка Жезлов - Таро значение

Выстраивание и жесткая защита личных границ. Вы четко дадите понять окружению: "Со мной так нельзя, это моё пространство". Также возможна защита дома от негатива или поездка за границу.

Двойка Жезлов - Таро значение

Прекрасный финал расклада. Карта масштабирования и расширения горизонтов. Вы выходите на новый уровень: это может быть открытие второго филиала бизнеса, покупка недвижимости в другом городе/стране, романтическая поездка, постоянное общение с партнером на расстоянии или успешные переговоры.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Скорпионов на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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